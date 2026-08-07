झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (JCECEB) ने झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा (PECE) 2026 रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।

Jharkhand Polytechnic Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. JCECEB की आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. Jharkhand Polytechnic Result 2026 / PECE Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर या मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार निम्न विवरण जरूर जांच लें।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

श्रेणी (Category)

विषयवार अंक

कुल अंक

रैंक

योग्यता (Qualifying Status)

यदि किसी जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है तो उम्मीदवार तुरंत JCECEB से संपर्क करें।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट घोषित होने के बाद JCECEB मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करेगा। काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को कॉलेज और ट्रेड की पसंद भरनी होगी। सीटों का आवंटन मेरिट, आरक्षण नियम और उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा।

काउंसलिंग के समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

PECE 2026 स्कोरकार्ड

एडमिट कार्ड

10वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र

निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग)

पासपोर्ट साइज फोटो

पहचान पत्र

अन्य आवश्यक दस्तावेज

Jharkhand Polytechnic Result 2026 PDF Direct Link