झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी पारा शिक्षक कोटि की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 4 नवंबर 2026 तक का समय मिलेगा। इसके साथ ही आवेदन शुल्क जमा करने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की तारीखों में भी बदलाव किया गया है।

JSSC Para Teacher Recruitment 2026: अब 4 नवंबर तक भरें फॉर्म

झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य (पारा कोटि) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के लिए आवेदन पहले 18 अक्टूबर तक किए जाने थे। आयोग ने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देते हुए नई समय सीमा जारी की है। यह भर्ती समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुबंध पर कार्यरत पात्र पारा शिक्षकों के लिए है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना फॉर्म भर दें। आवेदन में दी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को सबमिट करने से पहले ध्यान से जांच लें।

आवेदन से जुड़ी नई तारीखें देखें

प्रक्रिया नई अंतिम तारीख ऑनलाइन आवेदन 4 नवंबर 2026 आवेदन शुल्क भुगतान 6 नवंबर 2026 फोटो और हस्ताक्षर अपलोड 6 नवंबर 2026 आवेदन में सुधार 7 से 9 नवंबर 2026

कितने पदों पर होगी भर्ती?

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की इस भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य झारखंड में पात्र पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति करना है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, नियमित और बैकलॉग मिलाकर कुल 7,299 पद शामिल हैं। इनमें कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग-अलग श्रेणियों के पद हैं।

कहां और कैसे करें आवेदन?

पात्र अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भर्ती से संबंधित आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ये चरण अपनाएं:

स्टेप 1. JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. JTAACCE-2026 पारा शिक्षक भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 3. मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी जानकारी भरें।

स्टेप 4. निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 5. निर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी प्रति सुरक्षित रख लें।

स्टेप 7. आवेदन से संबंधित किसी भी बदलाव या निर्देश के लिए आयोग की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानें।

पारा शिक्षकों के लिए जरूरी सलाह

JSSC भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नई समय सीमा के अनुसार फॉर्म, शुल्क और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करें। पात्रता, अनुभव, आयु सीमा और प्रमाणपत्रों से संबंधित शर्तों की पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन से जरूर करें।

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