झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, देवघर की ओर से होमगार्ड के 772 पदों पर नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 26 अक्टूबर 2026 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण होमगार्ड पदों के लिए कम से कम 7वीं पास और शहरी होमगार्ड पदों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है।

झारखंड होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी, जो आज 26 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। उम्मीदवारों को अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी समस्या से बचने के लिए आवेदन जल्द पूरा करना बेहतर रहेगा।

Jharkhand Home Guard Vacancy 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, देवघर पद का नाम होमगार्ड/गृह रक्षक कुल पद 772 ग्रामीण होमगार्ड पद 635 शहरी होमगार्ड पद 137 विज्ञापन संख्या 01/2026 आवेदन शुरू होने की तारीख 11 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 अंतिम समय शाम 5 बजे आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आवेदन शुल्क 100 आधिकारिक आवेदन पोर्टल recruitment.jharkhand.gov.in

7वीं और 10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

झारखंड होमगार्ड भर्ती में ग्रामीण और शहरी पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है।

ग्रामीण होमगार्ड: उम्मीदवार का कम से कम सातवीं कक्षा पास होना जरूरी है।

शहरी होमगार्ड: उम्मीदवार का कम से कम मैट्रिक यानी 10वीं पास होना जरूरी है।

निवास संबंधी शर्त: उम्मीदवार को संबंधित ग्रामीण प्रखंड या देवघर के निर्धारित शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

Jharkhand Home Guard Age Limit: आयु सीमा क्या है?

इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

विवरण आयु न्यूनतम आयु 19 वर्ष अधिकतम आयु 40 वर्ष

आयु की गणना की तारीख 1 जनवरी 2026

आरक्षित वर्गों के लिए आयु में छूट या अन्य पात्रता संबंधी प्रावधानों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में ध्यान से चेक करें।

चयन कैसे होगा?

होमगार्ड नामांकन के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा और हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा शामिल हो सकती है। शहरी क्षेत्र के कुछ तकनीकी पदों के लिए अलग तकनीकी परीक्षा का प्रावधान भी हो सकता है।

चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

शारीरिक दक्षता परीक्षा।

हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा।

निर्धारित पदों के लिए तकनीकी कौशल परीक्षा, जहां लागू हो।

मेरिट सूची और दस्तावेजों का सत्यापन।

नियमानुसार अन्य जरूरी जांच और प्रशिक्षण।

झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक भर्ती पोर्टल recruitment.jharkhand.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. स्क्रीन पर दिख रहे Jharkhand Home Guard Recruitment 2026 या देवघर गृह रक्षक नामांकन के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. ग्रामीण या शहरी होमगार्ड के लिए संबंधित आवेदन फॉर्म चुनें।

स्टेप 4. मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और निवास संबंधी जानकारी भरें।

स्टेप 5. निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क 100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 7. सभी जानकारियों को ध्यान से जांचकर फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 8. आवेदन फॉर्म और शुल्क रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

क्या होमगार्ड को हर महीने तय सैलरी मिलती है?

झारखंड होमगार्ड भर्ती 2026 में नामांकन नियमित मासिक वेतन वाली सरकारी नौकरी के समान नहीं है क्योंकि यह स्वैच्छिक सेवा है। होमगार्ड को सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उन दिनों का ड्यूटी भत्ता मिलता है, जिन दिनों उन्हें वास्तव में ड्यूटी पर लगाया जाता है। इसलिए इसे तय मासिक वेतन वाली नौकरी समझकर आवेदन न करें।