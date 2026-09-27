झारखंड अपराध जांच विभाग (CID) ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (JSSC-CGL) 2023 में कथित अनियमितताओं के मामले में तीन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। इन गिरफ्तारियों के साथ ही सीआईडी इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कोडरमा जिले के निवासी अजय कुमार तथा गिरिडीह जिले के निवासी संजय कुमार और रामकृष्ण कुमार सिंह के रूप में हुई है।

सीआईडी ने क्या कहा?

सीआईडी ने एक बयान में कहा, ”इन अभ्यर्थियों ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में अनुचित तरीके से लाभ हासिल किया।” नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द किए जाने तथा कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की मांग को लेकर 25 जुलाई से प्रदर्शन शुरू किया था।

इन प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने 18 अगस्त को जेएसएससी-सीजीएल-2023 समेत कई भर्ती परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। हालांकि, परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने बाद में सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी।

छात्रों ने किया था ‘विधानसभा घेराव’ मार्च

परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में 10 अगस्त को हजारों छात्रों ने ‘विधानसभा घेराव’ मार्च में भाग लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुबर दास भी 11 अगस्त को जेपीएससी-जेएसएससी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। भाजपा ने रांची में जेपीएससी-जेएसएससी के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान भी किया था।

प्रदर्शनकारियों ने कहा था, “पारदर्शिता की कमी, कथित घोटाले, व्यवस्थागत विफलताएं और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी है। झारखंड सरकार को इसे ठीक करना होगा और मेहनती उम्मीदवारों को न्याय दिलाना होगा।”

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जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षा में सफल होकर सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों का एक समूह राज्य सचिवालय के बाहर एकत्र हुआ और मुख्यमंत्री सोरेन से परीक्षा रद्द नहीं करने की अपील की। उनका दावा था कि परीक्षा रद्द होने से करीब 2,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…