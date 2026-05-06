Jharkhand Board JAC 12th Result 2026 Out: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा कर दी है। काउंसिल ने 06 मई 2026, बुधवार को अचानक से रिजल्ट की घोषणा कर दी। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख को लेकर पहले कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कई दिन से किया जा रहा था। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने इन परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

और कहां-कहां चेक कर सकते हैं JAC 12th Result 2026?

झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा अन्य प्लेटफॉर्म पर भी चेक किया जा सकता है। जैक बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा बिना इंटरनेट के जरिए रिजल्ट SMS सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं क्लास की तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एकसाथ जारी कर दिया है। पिछले साल कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट पहले जारी हुआ था। बाद में आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट आया था।

JAC 12th Result 2026: How to Check and Download Scorecard?

झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

स्टेप 1. स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर विजिट करें।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर Results of Class XII Annual Examination – 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और रोल कोड के साथ-साथ जन्मतिथि दर्ज कर सबमिट करें।

स्टेप 4. अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

JAC 12th Result 2026: स्ट्रीम वाइज पासिंग प्रतिशत

स्ट्रीम (Stream) परीक्षा में शामिल (Appeared) फेल (Failed) पास प्रतिशत (Pass %) आर्ट्स (Arts) 2,11,095 8,025 96.14% कॉमर्स (Commerce) 21,078 1,370 93.37% साइंस (Science) 90,168 (लगभग) — 82.92% झारखंड बोर्ड 12वीं का ओवरॉल पास प्रतिशत 96.14 फीसदी