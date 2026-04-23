झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 10वीं (मैट्रिक) का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। काउंसिल ने 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को शाम 2:30 बजे के करीब रिजल्ट की घोषणा कर दी। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com और jacexamportal.in पर विजिट करें। स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए अपने रोल नंबर और रोल कोड का इस्तेमाल करना होगा।

कितना रहा पासिंग प्रतिशत?

इस साल झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में कुल 95.27 फीसदी बच्चे पास हुए हैं जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 4 फीसदी अधिक है। 2025 में जैक 10वीं का पासिंग प्रतिशत 91.71 फीसदी रहा था। इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 4,24,001 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था जिसमें से 4,22,109 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 4,02,178 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली है।