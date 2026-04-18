नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही जेईई मेन 2026 सेशन 2 रिजल्ट (JEE Main 2026 Session 2 Result) जारी कर सकता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम 20 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

कब हुई थी परीक्षा

JEE Main 2026 Session 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी। यह परीक्षा देशभर के 304 शहरों के 566 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई थी। इस सत्र में 11 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

रिजल्ट के साथ क्या-क्या होगा जारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेन 2026 सेशन 2 रिजल्ट के साथ ऑल इंडिया रैंक, जेईई एडवांस 2026 के लिए कटऑफ, फाइनल आंसर-की और स्कोरकार्ड जारी करेगी। उम्मीदवारों को यह ध्यान देना होगा कि, फाइनल आंसर की जारी होने के बाद री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन की अनुमति नहीं होगी।

आंसर की से जुड़ा अपडेट

NTA ने 11 अप्रैल 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। इसके बाद छात्रों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था, जिसके लिए 200 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क निर्धारित किया गया था। अब अंतिम परिणाम संशोधित (Final) आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

JEE Main Result 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “JEE Main 2026 Session 2 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number और Password/Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. डाउनलोड कर प्रिंट आउट लें।

JEE Advanced 2026 के लिए पात्रता

JEE Main 2026 में जो उम्मीदवार निर्धारित कटऑफ स्कोर प्राप्त करेंगे, वही JEE Advanced 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

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