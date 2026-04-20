Go to Live Updates

NTA JEE Main Session 2 Result 2026 LIVE: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) आज, 20 अप्रैल 2026 को जेईई मेन 2026 सत्र 2 का रिजल्ट जारी करने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वह रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा देशभर के 304 शहरों और विदेश के 14 शहरों में कुल 566 केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित हुई, जिसमें करीब 11.23 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। NTA ने 11 अप्रैल 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी।

स्कोरकार्ड में क्या होगा?

जेईई मेन 2026 का रिजल्ट स्कोरकार्ड पीडीएफ प्रारूप में जारी किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार का पर्सेंटाइल स्कोर दर्ज होगा। स्कोरकार्ड की कॉपी उम्मीदवार और उनके अभिभावकों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएगी।

JEE Advanced के लिए योग्यता

जेईई मेन में टॉप 2.5 लाख रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार JEE Advanced 2026 में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

JEE Main Result 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “JEE Main 2026 Session 2 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Application Number और Password/Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. डाउनलोड कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

Live Updates
11:00 (IST) 20 Apr 2026

JEE Main 2026 Session 2 Result LIVE: कैसे तैयार होगा रिजल्ट

NTA ने स्पष्ट किया है कि फाइनल आंसर की के आधार पर ही परिणाम तैयार होगा। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद री-चेकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए छात्रों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और सही जानकारी के लिए नियमित अपडेट चेक करते रहें।

10:52 (IST) 20 Apr 2026

JEE Main 2026 Session 2 Result LIVE: कब हुई थी परीक्षा

जेईई मेन 2026 सेशन 2 परीक्षा 2 से 8 अप्रैल के बीच आयोजित हुई थी। इस बार 11 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है।

10:45 (IST) 20 Apr 2026

JEE Main 2026 Session 2 Result LIVE:रिजल्ट के लिए लॉगिन डिटेल

JEE Main 2026 Session 2 रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए jeemain.nta.nic.in पर लॉगिन करना होगा। आवेदन संख्या और जन्मतिथि/पासवर्ड डालकर रिजल्ट देखा जा सकता है।

10:30 (IST) 20 Apr 2026

JEE Main 2026 Session 2 Result LIVE: रिजल्ट के साथ क्या जारी होगा

जेईई मेन 2026 सेशन 2 रिजल्ट के साथ AIR, कटऑफ और फाइनल आंसर की भी जारी होगी।

10:20 (IST) 20 Apr 2026

JEE Main 2026 Session 2 Result LIVE: कब हुई थी परीक्षा

जेईई मेन 2026 सेशन 2 परीक्षा 2 से 8 अप्रैल के बीच आयोजित हुई थी। इस बार 11 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है।

10:06 (IST) 20 Apr 2026

JEE Main 2026 Session 2 Result LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट

एनटीए द्वारा जेईई मेन 2026 सेशन 2 रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा, जिसे चेक और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा।

10:02 (IST) 20 Apr 2026

JEE Main 2026 Session 2 Result LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट

JEE Main 2026 Session 2 रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। National Testing Agency (NTA) आज यानी 20 अप्रैल को जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट 2026 को जारी करेगी जिसे चेक और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा।