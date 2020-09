JEECUP UPJEE Answer Key 2020: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UPJEE 2020) की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार अपनी JEECUP आंसर की JEECUP – jeecup.nic.in के आधिकारिक पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। UPJEE के लिए एग्जाम 12 से 15 सितंबर तक आयोजित किए गए थे। अगर कोई कैंडिडेट आंसर की के किसी सवाल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो वह ऑनलाइन jeecup.org पर करा सकता है। इसके लिए कैंडिडेट को 100 रुपए की फीस देनी होगी। कैंडिडेट किसी भी उत्तर / प्रतिक्रिया को चुनौती दे सकते हैं। अगर आप किसी आंसर को चुनौती देते हैं और आपकी चुनौती ठीक है तो आपके 100 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। अगर आपकी आपत्ति को गतल पाया जाता है तो आपके 100 रुपए वापस नहीं किए जाएंगे।

UPJEE answer key 2020 ऐसे करें डाउनलोड

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Question Booklet and Response Challenge for Group A, E1 and E2” दिखाई देगा उसपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। अब यहां अपना बुकलेट नंबर डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही UPJEE answer key 2020 आपके सामने होगी। कैंडिडेट्स इस डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।

