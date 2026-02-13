नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से JEE Main 2026 सेशन 1 (जनवरी सेशन) का रिजल्ट अब 16 फरवरी तक जारी किया जाएगा। हालांकि पहले यह परिणाम 12 फरवरी को जारी होने की संभावना थी, लेकिन संशोधित सूचना के अनुसार अब उम्मीदवारों को 16 फरवरी तक इंतजार करना होगा। रिजल्ट जारी होने के साथ ही फाइनल आंसर की भी प्रकाशित की जा सकती है। NTA आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in और nta.ac.in पर JEE Main 2026 का स्कोरकार्ड और कट-ऑफ अपलोड करेगा।
कब हुई थी परीक्षा?
JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्टों में हुई, जो इस प्रकार है।
पहली शिफ्ट- सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
दूसरी शिफ्ट- दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक
BE/BTech (पेपर 1) की परीक्षा 21 से 28 जनवरी के बीच हुई। अधिकांश शिफ्ट का पेपर आसान से मध्यम स्तर का रहा, हालांकि कई शिफ्ट में गणित का सेक्शन अपेक्षाकृत कठिन माना गया।
ऐसे डाउनलोड करें JEE Main 2026 रिजल्ट
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in या ntaresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. “JEE Main 2026 Session 1 Result” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. CAPTCHA भरकर Submit बटन दबाएं।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन्स सेशन 1 रिजल्ट के बाद क्या करें?
JEE Main सेशन 1 का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स को अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होगा। उसके आधार पर कैंडिडेट्स ये तरीके अपना सकते हैं:-
अगर आपने JEE रिजल्ट सेशन 1 में अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो JEE Main सेशन 2 के लिए अप्लाई करें।
अगर आपका JEE Main सेशन 1 का स्कोर 95 परसेंटाइल से कहीं ज्यादा है तो आप JEE एडवांस्ड के लिए JEE मेन्स कटऑफ जरूर पास कर सकते हैं। आप एडवांस्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
बाकी सभी कैंडिडेट्स जो 99.99 परसेंटाइल और उससे ज्यादा स्कोर करते हैं, वे या तो IIT एडमिशन के लिए JEE एडवांस्ड की तैयारी कर सकते हैं या JEE मेन्स स्कोर के आधार पर NIT/IIIT/GFTI एडमिशन के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।
जो कैंडिडेट्स 2 से 9 अप्रैल के बीच होने वाले JEE मेन्स के दूसरे अटेम्प्ट एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, वे jeemain.nta.nic.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी तक खुला है।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट में क्यों हुई देरी?
जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा की फाइनल आंसर की और रिजल्ट में देरी की वजह ये मानी जा रही है कि प्रोविजनल आंसर की पर कैंडिडेट्स की आपत्तियों के आधार पर एनटीए फाइनल आंसर की से 5-6 सवालों को ड्रॉप कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कैंडिडेट्स को इसके पूरे नंबर मिलेंगे।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: इन स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड करें जेईई मेन सेशन 1 स्कोरकार्ड
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in या ntaresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. “JEE Main 2026 Session 1 Result” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. CAPTCHA भरकर Submit बटन दबाएं।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट के बाद आगे की प्रक्रिया
जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट सेशन 2 की परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित होगी। सेशन 2 की परीक्षा के बाद फाइनल रैंक जारी की जाएगी।
उसके बाद JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मॉक अलॉटमेंट और सीट एक्सेप्टेंस राउंड होंगे। पूरा एडमिशन प्रोसेस आमतौर पर कई हफ्तों तक चलेगा।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन 2026 सेशन 1 के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स
JEE Mains 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट 16 फरवरी को जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में उपस्थित कैंडिडेट को पास होने के लिए मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स लाने होंगे।
जनरल कैटेगरी के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स 93 से 94 के बीच होने चाहिए।
EWS कैंडिडेट केलिए 80 से 81
ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर (NCL) कैंडिडेट्स के लिए 79 से 81
अनुसूचित जाति (SC) के लिए 61 से 63
अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 47 से 50 के बीच होने चाहिए।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा कब होगी?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE Main 2026 सेशन 2 का आयोजन 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक करेगी। परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड मोड में हर दिन दो शिफ्ट में होगी।
CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी एग्जाम 6 मार्च से, यहां देखें पूरा शेड्यूल; इस तारीख को जारी होगी सिटी स्लिप
JEE Main स्कोर के आधार पर देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में निम्न कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा
BE/BTech
BArch
BPlanning
इन IIT कोर्स में एडमिशन के लिए नहीं होती JEE Main स्कोर की जरूरत, जानें कहां और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
JEE Main Result 2026 LIVE Update: 13 लाख से अधिक कैंडिडेट्स को जेईई मेन्स रिजल्ट का इंतजार
JEE Main 2026 सेशन 1 का रिजल्ट 16 फरवरी को घोषित होगा। सेशन 1 की परीक्षा में पूरे देश के अंदर करीब 13 से अधिक कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। इस परीक्षा में इतने ज्यादा लोगों का शामिल होना टॉप इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स के बीच कड़े कॉम्पिटिशन को दिखाता है।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट से पहले जारी होगी फाइनल आंसर की
जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा के रिजल्ट से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से फाइनल आंसर की पब्लिश की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट फाइनल आंसर की के अनुसार मिले मार्क्स का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: पर्सेंटाइल और पर्सेंटेज में समझें अंतर
जेईई मेन सेशन 1 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स को पर्सेंटाइल (Percentile) और पर्सेंटेज (Percentage) में अंतर ठीक से समझ लेना चाहिए। अक्सर छात्र इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि दोनों का मतलब अलग होता है।
पर्सेंटेज- यह आपके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत होता है। जैसे आपने 300 में से 210 नंबर प्राप्त किए हैं तो (210/300)×100= 70% आपको प्रतिशत मार्क्स मिले हैं।
पर्सेंटाइल- इसमें आपको यह पता चलता है कि आपको
यह बताता है कि आपसे कम अंक कितने प्रतिशत छात्रों ने प्राप्त किए। जेईई मेन में रैंकिंग के लिए पर्सेंटाइल का उपयोग होता है। आसान भाषा में इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए-
मान लीजिए जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा में 1,00,000 छात्र बैठे हैं और अगर आपका पर्सेंटाइल 95 है तो इसका मतलब है 95 प्रतिशत छात्र आपसे कम अंक लाए हैं और आप टॉप 5 प्रतिशत में हैं।
CTET Answer Key 2026: सीटीईटी प्रोविजनल आंसर की जारी होने की यह है संभावित तारीख, जानें कब घोषित होगा परिणाम
JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन सेशन 2 के लिए 25 फरवरी तक करें रजिस्ट्रेशन
जेईई मेन 2026 सेशन 1 के रिजल्ट के इंतजार के बीच कैंडिडेट्स सेशन 2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेशन 2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 1 फरवरी से शुरू हुई थी और यह प्रक्रिया 25 फरवरी तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर विजिट करें।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: फाइनल आंसर की से ड्रॉप हो सकते हैं कई सवाल
जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा की फाइनल आंसर की और रिजल्ट में देरी की वजह ये मानी जा रही है कि प्रोविजनल आंसर की पर कैंडिडेट्स की आपत्तियों के आधार पर एनटीए फाइनल आंसर की से 5-6 सवालों को ड्रॉप कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कैंडिडेट्स को इसके पूरे नंबर मिलेंगे।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: कब आयोजित हुई थी जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा
JEE मेन सेशन 1 का एग्जाम 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को आयोजित हुआ था। पेपर 1 पहले चार दिन दो शिफ्ट में आयोजित हुआ। सुबह की शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक।
वहीं पेपर 2 आखिरी दिन एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुआ था।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: 13 लाख से अधिक कैंडिडेट्स को रिजल्ट का इंतजार
JEE Main 2026 सेशन 1 का रिजल्ट 16 फरवरी को घोषित होगा। सेशन 1 की परीक्षा में पूरे देश के अंदर करीब 13 से अधिक कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। इस परीक्षा में इतने ज्यादा लोगों का शामिल होना टॉप इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स के बीच कड़े कॉम्पिटिशन को दिखाता है।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: 16 फरवरी को जारी होगा जेईई मेन रिजल्ट
जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा का परिणाम 16 फरवरी को जारी किया जाएगा। एनटीए की ओर से रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी गई है। हालांकि एनटीए ने रिजल्ट जारी किए जाने की टाइमिंग को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन संभावना यही है कि परिणाम शाम के समय जारी होंगे। सबसे पहले फाइनल आंसर की जारी होगी।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: JEE Advanced पात्रता
कट-ऑफ पार करने वाले उम्मीदवार JEE Advanced के लिए पात्र होंगे।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: कट-ऑफ से कम स्कोर?
कट-ऑफ से कम स्कोर पर भी निजी संस्थानों में प्रवेश संभव है।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: क्या सुधार संभव?
जेईई मेन 2026 रिजल्ट के बाद स्कोर में संशोधन संभव नहीं।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: BArch और BPlanning रिजल्ट
पेपर 2 (BArch/BPlanning) का परिणाम भी साथ जारी किया जाएगा।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया
विभिन्न शिफ्ट की कठिनाई के आधार पर पर्सेंटाइल स्कोर तय किया जाता है।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट में देरी क्यों?
तकनीकी और आंसर-की आपत्तियों के कारण जेईई मेन 2026 परिणाम में कुछ दिन की देरी हुई है।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन 2026 टॉपर्स लिस्ट
जेईई मेन 2026 रिजल्ट के साथ 100 पर्सेंटाइल पाने वाले टॉपर्स की सूची जारी होगी।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन 2026 स्कोर वैधता
JEE Main 2026 स्कोर केवल शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए मान्य रहेगा।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: JoSAA काउंसलिंग कब?
जेईई मेन 2026 रिजल्ट के बाद JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: NIT में प्रवेश कैसे?
JEE Main स्कोर के आधार पर NIT, IIIT और GFTI में प्रवेश मिलता है।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: टाई ब्रेकिंग नियम
यदि दो उम्मीदवारों का स्कोर समान हो तो गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर्सेंटाइल के आधार पर रैंक तय होगी।
JEE Main Result 2026 LIVE Update: दो सेशन का लाभ
JEE Main दो बार आयोजित होता है। बेहतर स्कोर को अंतिम रैंकिंग में माना जाएगा।