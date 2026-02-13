नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से JEE Main 2026 सेशन 1 (जनवरी सेशन) का रिजल्ट अब 16 फरवरी तक जारी किया जाएगा। हालांकि पहले यह परिणाम 12 फरवरी को जारी होने की संभावना थी, लेकिन संशोधित सूचना के अनुसार अब उम्मीदवारों को 16 फरवरी तक इंतजार करना होगा। रिजल्ट जारी होने के साथ ही फाइनल आंसर की भी प्रकाशित की जा सकती है। NTA आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in और nta.ac.in पर JEE Main 2026 का स्कोरकार्ड और कट-ऑफ अपलोड करेगा।

कब हुई थी परीक्षा?

JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्टों में हुई, जो इस प्रकार है।

पहली शिफ्ट- सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

दूसरी शिफ्ट- दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

BE/BTech (पेपर 1) की परीक्षा 21 से 28 जनवरी के बीच हुई। अधिकांश शिफ्ट का पेपर आसान से मध्यम स्तर का रहा, हालांकि कई शिफ्ट में गणित का सेक्शन अपेक्षाकृत कठिन माना गया।

ऐसे डाउनलोड करें JEE Main 2026 रिजल्ट

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in या ntaresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “JEE Main 2026 Session 1 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. CAPTCHA भरकर Submit बटन दबाएं।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

Live Updates