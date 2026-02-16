NTA Session 1 Result Declared, Final Answer Key Link, JEE Main Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट (JEE Main 2026 Session 1 Result) (जनवरी सत्र) घोषित कर दिया है। जैसा कि एनटीए ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि परिणाम 16 फरवरी को ही जारी होगा तो तय शेड्यूल के अनुसार आज सुबह पहले फाइनल आंसर की जारी हो गई थी और शाम को परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा दी थी वह आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा में 12 कैंडिडेट्स ने 100 पर्सेंटाइल का स्कोर किया है। एनटीए ने आज सुबह जेईई मेन 2026 सेशन 1 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी थी।

जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। कैंडिडेट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट – jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर, “JEE Main Session 1 Result 2026” वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जरूरी फील्ड में अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें।

स्टेप 4: आपका JEE Main Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक कॉपी सेव करके रख लें।

कब हुई थी परीक्षा?

JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्टों में हुई थी।

