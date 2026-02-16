NTA Session 1 Result Declared, Final Answer Key Link, JEE Main Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट (JEE Main 2026 Session 1 Result) (जनवरी सत्र) घोषित कर दिया है। जैसा कि एनटीए ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि परिणाम 16 फरवरी को ही जारी होगा तो तय शेड्यूल के अनुसार आज सुबह पहले फाइनल आंसर की जारी हो गई थी और शाम को परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा दी थी वह आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा में 12 कैंडिडेट्स ने 100 पर्सेंटाइल का स्कोर किया है। एनटीए ने आज सुबह जेईई मेन 2026 सेशन 1 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी थी।

जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। कैंडिडेट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट – jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर, “JEE Main Session 1 Result 2026” वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जरूरी फील्ड में अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें।

स्टेप 4: आपका JEE Main Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक कॉपी सेव करके रख लें।

कब हुई थी परीक्षा?

JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्टों में हुई थी।

Live Updates
22:09 (IST) 16 Feb 2026

कोटा के लाल को जेईई मेन में मिले 300 में से 300 नंबर, कहा- प्रोफेशनल कोचिंग के बिना नहीं था यह पॉसिबल

राजस्थान के कोटा जिले के रहने वाले अर्णव गौतम ने 300 में से 300 नंबर हासिल किए हैं। अर्णव के अलावा राजस्थान के दो और कैंडिडेट्स ने जेईई मेन में 100 पर्सेंटाइल स्कोर किया है। ...पूरी जानकारी
20:59 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Out Live Update: पिछले साल टॉपर्स की संख्या ज्यादा थी

जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। एनटीए ने टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी है। इस बार 12 कैंडिडेट्स ने 100 पर्सेंटाइल का स्कोर किया है। पिछले साल के मुकाबले यह संख्या काफी कम है। 2025 में सेशन 2 का रिजल्ट आने के बाद कुल 24 कैंडिडेटस 100 पर्सेंटाइल का स्कोर करने वाले थे।

20:22 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Out Live Update: जेईई मेन स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। कैंडिडेट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट – jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर, “JEE Main Session 1 Result 2026” वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जरूरी फील्ड में अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें।

स्टेप 4: आपका JEE Main Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक कॉपी सेव करके रख लें।

20:19 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Live: जेईई मेन रिजल्ट में 24 कैंडिडेट ने किया 99.99 परसेंटाइल स्कोर

JEE मेन सेशन 1 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। एनटीए ने टॉपर्स की सूची भी जारी की है। 24 कैंडिडेट्स ने 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया है।

20:08 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Live: जेईई एडवांस्ड के लिए सिर्फ 2.5 कैंडिडेट होंगे पात्र

JEE एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए कैंडिडेट्स को JEE Main 2026 के B.E./B.Tech पेपर में टॉप 2,50,000 सफल कैंडिडेट्स (सभी कैटेगरी में) में जगह बनानी होगी। जेईई एडवांस्ड के लिए 2.5 लाख कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट होते हैं।

20:03 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Declared LIVE Update: जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन डेटा

जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पेपर 1 (BE/ BTech) के लिए कुल 13,55,293 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। इसमें महिला कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी में 1,65,622, Gen-EWS में 53,824, OBC-NCL (सेंट्रल लिस्ट) में 1,86,607, SC में 46,440 और ST में 15,324 रजिस्टर्ड हैं। इससे महिला कैंडिडेट्स की कुल संख्या 4,67,817 हो जाती है।

पुरुष कैंडिडेट्स में, जनरल कैटेगरी में 3,08,011, Gen-EWS में 1,10,436, OBC-NCL (सेंट्रल लिस्ट) में 3,47,364, SC में 90,767 और ST में 30,898 रजिस्टर्ड हैं। पुरुष कैंडिडेट्स की कुल संख्या 8,87,476 है।

कुल मिलाकर, कैटेगरी-वाइज़ रजिस्ट्रेशन में जनरल में 4,73,633, जनरल-EWS में 1,64,260, OBC-NCL (सेंट्रल लिस्ट) में 5,33,971, SC में 1,37,207 और ST में 46,222 शामिल हैं।

19:49 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main 2026 Toppers List: 12 कैंडिडेट्स ने जेईई मेन में किया 100 पर्सेंटाइल स्कोर, यहां देखें टॉपर्स लिस्ट

जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट – jeemain.nta.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। 12 कैंडिडेट्स ने 100 पर्सेंटाइल का स्कोर किया है। यहां देखें पूरी टॉपर्स लिस्ट ...और पढ़ें
19:07 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Declared LIVE Update: लड़कियों में हरियाणा की आशी ने किया टॉप

जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी महिला कैंडिडेट को 100 परसेंटाइल ब्रैकेट में जगह नहीं मिली। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली महिला कैंडिडेट हरियाणा की आशी ग्रेवाल हैं, जिनका NTA स्कोर 99.9969766 है।

19:06 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Declared LIVE Update: जेईई मेन 2026 रिजल्ट में 12 कैंडिडेट्स को 100 प्रतिशत मार्क्स

JEE Main 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE (मेन) सेशन 1 के रिजल्ट्स के साथ-साथ टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी है। 12 कैंडिडेट्स ने 100 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए हैं।

JEE Main 2026 कैटेगरी-वाइज टॉपर लिस्ट में उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर किया है।

नामों में जनरल, EWS, OBC-NCL, SC, और ST जैसी अलग-अलग कैटेगरी के टॉपर्स शामिल हैं।

इन स्टूडेंट्स ने न सिर्फ कट-ऑफ क्लियर किया है बल्कि JEE एडवांस्ड एस्पिरेंट्स के लिए एक हाई स्टैंडर्ड भी सेट किया है।

19:03 (IST) 16 Feb 2026

जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आने के बाद आगे क्या होगा?

जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जो कैंडिडेट सेशन 2 की परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे उन्हें 25 मार्च तक खुली रजिस्ट्रेशन विंडो के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित होगी।

सेशन 2 की परीक्षा के बाद फाइनल रैंक जारी की जाएगी। उसके बाद JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मॉक अलॉटमेंट और सीट एक्सेप्टेंस राउंड होंगे। पूरा एडमिशन प्रोसेस आमतौर पर कई हफ्तों तक चलेगा।

19:02 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Declared LIVE Update: जेईई मेन रिजल्ट जारी, कटऑफ और AIR कब आएगा?

जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन अभी कटऑफ और ऑल इंडिया रैंकिंग जारी नहीं होगी। NTA ने साफ किया है कि सेशन 1 के रिजल्ट में कटऑफ मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक (AIR) सभी सत्रों की परीक्षा पूरी होने के बाद संयुक्त रूप से जारी की जाएगी।

19:00 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 Declared LIVE Update: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर JEE Main 2026 Session 1 Result लिंक पर क्लिक करें।

अब जो विंडो खुलेगी वहां एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

अब स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा और उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

18:51 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन रिजल्ट जारी

जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है।

18:15 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: स्कोरकार्ड सुरक्षित रखें

एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने तक स्कोरकार्ड की डिजिटल और प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

18:08 (IST) 16 Feb 2026

18:00 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: वेबसाइट्स की सूची

रिजल्ट jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर उपलब्ध होगा। किसी अन्य अनऑफिशियल लिंक से बचें।

17:23 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट में त्रुटि दिखे तो क्या करें?

यदि स्कोरकार्ड में कोई गलती नजर आए तो तुरंत NTA हेल्पलाइन से संपर्क करें और जरूरी प्रमाण भेजें।

17:12 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: स्कोर सुधारने के टिप्स

मॉक टेस्ट दें, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें और कमजोर विषयों पर ज्यादा अभ्यास करें। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र भी हल करें।

16:52 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: परसेंटाइल बनाम रॉ स्कोर

रॉ स्कोर वास्तविक अंक होते हैं, जबकि परसेंटाइल सापेक्ष प्रदर्शन दिखाता है। मेरिट लिस्ट परसेंटाइल के आधार पर बनती है।

16:34 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: CSAB की भूमिका

CSAB उन सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करता है जो JoSAA के बाद खाली रह जाती हैं। योग्य उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं।

16:16 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट के बाद क्या करें?

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें, कट-ऑफ जांचें और काउंसलिंग प्रक्रिया की जानकारी जुटाएं। जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

15:58 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट में देरी हो तो क्या करें?

यदि वेबसाइट स्लो हो जाए तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट देखें।

15:41 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: सेशन 2 की तैयारी जारी रखें

यदि सेशन 1 का स्कोर अपेक्षा से कम है तो सेशन 2 में सुधार का मौका है। बेहतर स्कोर ही अंतिम रैंकिंग में गिना जाएगा।

15:12 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: कट-ऑफ कैसे तय होती है?

कट-ऑफ कई कारकों पर निर्भर करती है—परीक्षा की कठिनाई, कुल उम्मीदवारों की संख्या और उपलब्ध सीटें। हर साल अलग-अलग श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ तय होती है।

14:53 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: स्कोरकार्ड में क्या जानकारी होगी?

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषय-वार परसेंटाइल, कुल परसेंटाइल और क्वालिफाइंग स्टेटस दर्ज होगा।

14:31 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: टॉप 5 NITs की सूची

NIRF 2025 के अनुसार टॉप NITs में NIT तिरुचिरापल्ली, NIT राउरकेला, NIT कर्नाटक सुरथकल, NIT कालीकट और NIT वारंगल शामिल हैं।

14:07 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: JoSAA काउंसलिंग कैसे होगी?

रिजल्ट और AIR घोषित होने के बाद JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज और ब्रांच भरेंगे। कई राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा।

13:42 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आगे क्या करें?

जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आगे क्या करें? अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे एनालाइज करें कैंडिडेट्स, यहां है पूरी जानकारी का Direct Link

13:30 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update: 75% नियम क्या है?

NIT में प्रवेश के लिए कक्षा 12 में कम से कम 75% अंक (SC/ST के लिए 65%) या बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होना आवश्यक है।

13:12 (IST) 16 Feb 2026

JEE Main Result 2026 LIVE Update:AIR कब आएगी?

ऑल इंडिया रैंक (AIR) सेशन 2 के बाद जारी की जाएगी। NIT, IIIT और अन्य संस्थानों में दाखिले के लिए यही रैंक मान्य होगी।