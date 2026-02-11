NTA JEE Main Session 1 Result 2026 Date Time: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE मेन सेशन वन के रिजल्ट पोस्टपोन कर दिए हैं। पहले जेईई मेन 2026 रिजल्ट आज यानी 12 फरवरी को जारी होना था, जिसे आगे बढ़ाते हुए अब रिजल्ट जारी करने की तारीख 16 फरवरी, सोमवार तय की गई है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर पोस्ट किए गए नोटिस में JEE मेन 2026 के रिजल्ट पोस्टपोन करने का कारण नहीं बताया गया है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट – jeemain.nta.nic.in और ntaresults.nic.in पर रिजल्ट और फाइनल आंसर की देख सकेंगे। रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की और कट-ऑफ भी जारी की जा सकती है।

फाइनल आंसर की कब होगी जारी?

NTA आमतौर पर रिजल्ट से पहले या उसके साथ ही फाइनल आंसर की जारी करता है। 6 फरवरी को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो बंद कर दी गई थी। अब उम्मीदवारों को फाइनल आंसर की और स्कोरकार्ड का इंतजार है।

JEE Main 2026 परीक्षा कब हुई थी?

JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी के बीच कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की गई थी।

सुबह की शिफ्ट: 9 बजे से 12 बजे तक

दोपहर की शिफ्ट: 3 बजे से 6 बजे तक

यह परीक्षा BE/BTech, BArch और BPlanning कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

JEE Main 2026 के स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरण होंगे:

NTA पर्सेंटाइल स्कोर

ऑल इंडिया रैंक (AIR)

कैटेगरी वाइज रैंक

फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का अलग-अलग पर्सेंटाइल

क्वालिफाइंग स्टेटस

नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है?

JEE Main परीक्षा कई शिफ्ट्स में होती है और हर शिफ्ट का कठिनाई स्तर अलग हो सकता है। इसी असमानता को संतुलित करने के लिए NTA नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाता है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवार का पर्सेंटाइल स्कोर उसी शिफ्ट के अन्य छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है, जिससे सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सके।

रैंक कैसे तय होती है?

यह जानना जरूरी है कि JEE Main की रैंक Raw Marks के आधार पर नहीं, बल्कि Percentile Score के आधार पर तैयार की जाती है। इसी रैंक के आधार पर आगे JoSAA काउंसलिंग और विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया होती है।

ऐसे डाउनलोड करें JEE Main 2026 रिजल्ट

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in या ntaresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “JEE Main 2026 Session 1 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. CAPTCHA भरकर Submit बटन दबाएं।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

सेशन 2 की परीक्षा कब?

NTA ने JEE Main 2026 सेशन 2 (अप्रैल सेशन) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सेशन 2 का रिजल्ट 20 अप्रैल 2026 के आसपास जारी हो सकता है। हालांकि, अंतिम तारीख की पुष्टि आधिकारिक नोटिस के जरिए ही होगी।

