NTA NEET 2020, JEE Main 2020: 28 अगस्त को, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की भूख हड़ताल को आज (28 अगस्त 2020) तीसरा दिन होगा गया है। JEE और NEET परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा ने मांग की कि केंद्र सरकार को चल रही कोविड -19 महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित नहीं करनी चाहिए। इसी बीच, भूख हड़ताल के कारण NSUI के अध्यक्ष नीरज कुंदन की शुक्रवार शाम तबियत खराब बताई जा रही है। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जिसमें 180 रिडिंग तक होने की बात कही जा रही है। डॉक्टर ने सदस्यों से कुंदन को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने के सलाह देते हुए बताया कि अगर ऐसा ही रहा तो ब्रैन हैमरेज तक हो सकता है। लेकिन सदस्यों ने मना कर दिया। डॉक्टर से एनएसयूआई सदस्यों की बातचीत वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है।

दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सितंबर में जेईई मेन और नीट 2020 की परीक्षा आयोजित करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। JEE Mains परीक्षा 01 सितंबर से तथा NEET 2020 परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है, दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 9,94,198 छात्रों ने एनईईटी (यूजी) के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं और 7,49,408 छात्रों ने जेईई (मेन्स) के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं।

JEE Mains 2020, NEET 2020 Latest News: LIVE Updates

Doctors visited at Hunger Strike

Venue.

After measuring BP of @Neerajkundan ji they suggested It is really high & there are chances of brain hemorrhagic stroke if they continue this hunger strike.

recommended for hospitalisation but he has refused to go#SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/Pxx0BhbY2l

— NSUI (@nsui) August 28, 2020