JEE Main Session 1 Answer Key 2022 released at jeemain.nta.nic.in: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ज्वाइंट एंटरेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन्स सेशन 1 के लिए आंसर की जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह‌ एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in के माध्यम से आंसर की चेक कर सकते हैं।

JEE Main Answer Key 2022: इस तारीख तक दर्ज कराएं आपत्ति

एनटीए ने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी किया है। यदि उम्मीदवार को किसी सवाल या जवाब पर आपत्ति है तो वह 4 जुलाई 2022 की शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपए शुल्क भी देना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download JEE Main Session 1 Answer Key 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर ‘Click here for QP / Responses and Provisional Answer Keys of JEE(Main) 2022 Session 1 for Challenge’‌ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड / जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवार जेईई मेन्स सेशन 1 आंसर की 2022 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ‌

JEE Main Session 1 Exam 2022: जून में हुई थी परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेईई (मेन्स) 23 जून से 29 जून 2022 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। ‌इस साल यह परीक्षा देशभर के 501 शहरों में और देश के बाहर 22 केद्रों पर हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस परीक्षा का रिजल्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाने की संभावना है। इसके अलावा एनटीए ने जेईई मेन सेशन 2 के लिए उम्मीदवारों को 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने का मौका दिया है। ‌विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।