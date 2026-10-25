JEE Main 2027 Session 1 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main) 2027 के पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग के अंडरग्रेजुएट यानी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा।

जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर को शुरू हुई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर रात 11:50 बजे तक है। जो छात्र तय समय में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें 23 नवंबर से 26 नवंबर तक लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस अवधि में आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 26 नवंबर है।

JEE Main 2027 सेशन 1: महत्वपूर्ण तारीखें

महत्वपूर्ण विवरण तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 24 अक्टूबर 2026 बिना लेट फीस आवेदन की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026, रात 11:50 बजे तक बिना लेट फीस आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026, रात 11:50 बजे तक 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन 23 से 26 नवंबर 2026 लेट फीस के साथ शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2026, रात 11:50 बजे तक आवेदन फॉर्म में सुधार की सुविधा 27 से 29 नवंबर 2026 परीक्षा शहर की जानकारी जारी होने की तारीख 30 दिसंबर 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 13 जनवरी 2027 जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027

JEE Main 2027: परीक्षा की तारीखें, समय और पैटर्न

जेईई मेन 2027 के पहले सेशन की परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी। पेपर 1 (BE/BTech) और पेपर 2 (BArch और BPlanning) की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। हालांकि, पेपर 2A में ड्राइंग टेस्ट कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि ड्राइंग शीट पर ऑफलाइन तरीके से लिया जाएगा।

पेपर 1 (BE/BTech) की पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। पेपर 2A (BArch) और पेपर 2B (BPlanning) की परीक्षा भी पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। हालांकि, BArch और BPlanning की संयुक्त परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा की अवधि तीन घंटे 30 मिनट होगी। इस परीक्षा की शिफ्ट के हिसाब से समय दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे तक होगा।

JEE Main 2027 में कितने सवाल पूछे जाएंगे?

जेईई मेन के अलग-अलग पेपर में सवालों की संख्या अलग होगी।

पेपर 1 (BE/BTech): इसमें गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से कुल 75 सवाल पूछे जाएंगे।

इसमें गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से कुल 75 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 2A (BArch): इसमें गणित, एप्टीट्यूड और ड्राइंग से जुड़े कुल 77 सवाल होंगे।

इसमें गणित, एप्टीट्यूड और ड्राइंग से जुड़े कुल 77 सवाल होंगे। पेपर 2B (BPlanning): इसमें गणित, एप्टीट्यूड और प्लानिंग से जुड़े कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे।

पेपर 1 और पेपर 2 के गणित वाले हिस्से में सेक्शन A में बहुविकल्पीय सवाल (MCQ) होंगे। इनमें दिए गए विकल्पों में से सही जवाब चुनना होगा। सेक्शन B में संख्यात्मक उत्तर वाले सवाल होंगे, जिनमें छात्रों को अपने जवाब का संख्यात्मक मान देना होगा। दोनों सेक्शन में गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग होगी यानी अंक काटे जाएंगे।

JEE Main 2027: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए आवेदन करने वाले छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1: सबसे पहले जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर JEE Main 2027 Session 1 Registration के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई निजी जानकारी और संपर्क से जुड़ी जानकारी भरें।

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मिले एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या अन्य लॉगिन जानकारी की मदद से लॉगिन करें।

स्टेप 5: आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक जानकारी भरें। इसके साथ ही परीक्षा का पेपर और परीक्षा केंद्र के लिए अपनी पसंद के शहर चुनें।

स्टेप 6: तय फॉर्मेट में अपनी तस्वीर और मांगे गए अन्य दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 7: उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विकल्पों की मदद से परीक्षा शुल्क जमा करें।

स्टेप 8: फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें और इसके बाद आवेदन सबमिट कर दें।

स्टेप 9: आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाले कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है।

आवेदन करने से पहले छात्रों को आधिकारिक सूचना पुस्तिका (Information Bulletin) जरूर पढ़ लेनी चाहिए। इसमें परीक्षा शुल्क, दस्तावेज अपलोड करने से जुड़े नियम और पात्रता की शर्तों की जानकारी दी गई है।

NTA छात्रों को आवेदन फॉर्म में तय नियमों के तहत बदलाव करने का मौका भी देगा। इसके लिए करेक्शन विंडो 27 नवंबर से 29 नवंबर तक खुली रहेगी। छात्र इस दौरान उन्हीं जानकारियों में बदलाव कर सकेंगे, जिनकी अनुमति NTA देगा।

JEE Main 2027: कौन-सा पेपर किस पाठ्यक्रम के लिए है?

जेईई मेन में दो पेपर होते हैं। छात्र अपने चुने हुए पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पेपर 1 (BE/BTech): यह पेपर इंजीनियरिंग के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होता है। इसके जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), अन्य केंद्र सरकार से वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों और परीक्षा में शामिल होने वाले राज्यों के संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, जेईई मेन का पेपर 1 जेईई एडवांस्ड में शामिल होने के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा भी है। जेईई एडवांस्ड के जरिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में दाखिले की प्रक्रिया होती है।

पेपर 2A (BArch): यह पेपर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए है।

पेपर 2B (BPlanning): यह पेपर बैचलर ऑफ प्लानिंग यानी योजना निर्माण से जुड़े स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होता है।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना पुस्तिका में कक्षा 12 के विषयों से जुड़ी शर्तों, पात्रता, परीक्षा शुल्क और दाखिले से संबंधित अन्य नियमों की जानकारी ध्यान से पढ़ लें। इससे आवेदन करते समय किसी तरह की गलती से बचा जा सकता है।