नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE- MAIN 2026 Session 2) पेपर 1 (बीई- बीटेक) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख व उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई मेन सेशन 2 के परीक्षा परिणाम में चंडीगढ़ के आरुष सिंघल ने ऑल इंडिया रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। आरुष सिंघल ने 100 पर्सेंटाइल का स्कोर किया है। कुल 26 कैंडिडेट्स को 100 परसेंटाइल मिला है। पहले सेशन में 12 और दूसरे सेशन में 14 कैंडिडेट टॉप स्कोरर रहे हैं।
जेईई मेन 2026 सेशन 2 रिजल्ट: टॉपर्स लिस्ट
|उम्मीदवार का नाम
|राज्य
|आरुष सिंघल
|चंडीगढ़
|जोनाला रोशन मणिदीप रेड्डी
|आंध्र प्रदेश
|श्रेयस मिश्रा
|दिल्ली (NCT)
|मंथा शिवा कामेश
|तेलंगाना
|सिद्धार्थ श्रीकांत अथाले
|महाराष्ट्र
|नरेंद्रबाबू गारी महित
|आंध्र प्रदेश
|थुंगा दुर्गा सुप्रभाथ
|आंध्र प्रदेश
|अर्णव गांधी
|हरियाणा
|शुभम कुमार
|बिहार
|आदित्य गुप्ता
|दिल्ली (NCT)
|थमिना गिरीश
|तमिलनाडु
|कबीर छिल्लर
|राजस्थान
|चिरंजीब कर
|राजस्थान
|भावेश पात्रा
|ओडिशा
|अनय जैन
|हरियाणा
|अथर्व पंजाबी
|दिल्ली (NCT)
|अर्णव गौतम
|राजस्थान
|दोनाला भवितेश रेड्डी
|तेलंगाना
|पसला मोहित
|आंध्र प्रदेश
|माधव विराड़िया
|महाराष्ट्र
|पुरोहित निमय
|गुजरात
|साई ऋत्विक रेड्डी वेंकटरेड्डी वल्ला
|तेलंगाना
|विवान शरद माहेश्वरी
|तेलंगाना
|बिज्जम वेंकट चंद्र शेखर रेड्डी
|आंध्र प्रदेश
|यशवर्धन
|राजस्थान
|ऋषि प्रेमनाथ
|तेलंगाना
ये थे जेईई मेन 2026 सेशन 1 के टॉपर्स
बता दें कि JEE Main 2026 के पहले सेशन में 12 और दूसरे सेशन में 14 कैंडिडेट्स को 100 एनटीए स्कोर मिला है।
पहले सेशन में में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स के नाम इस प्रकार हैं:
|राज्य
|उम्मीदवार का नाम
|दिल्ली (NCT)
|श्रेयस मिश्रा
|राजस्थान
|कबीर छिल्लर, चिरंजीब कार, अर्णव गौतम
|आंध्र प्रदेश
|नरेंद्रबाबू गरी महिथ, पासला मोहिथ
|बिहार
|शुभम कुमार
|ओडिशा
|भावेश पात्रा
|हरियाणा
|अनय जैन
|महाराष्ट्र
|माधव विरादिया
|गुजरात
|पुरोहित निमय
|तेलंगाना
|विवान शरद महेश्वरी
कितने छात्र देंगे जेईई एडवांस्ड?
बता दें कि जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा का परिणाम आने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें आगे जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। साथ ही एनटीए ने बताया है कि कुल 2,50,182 छात्र JEE Advanced के लिए पात्र होंगे।