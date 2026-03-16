जेईई मेन 2026 सेशन 2 परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सिटी स्लिप बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी की जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वह इसी वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप को डाउनलोड कर पाएंगे। जेईई मेन परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू होगी और 9 अप्रैल तक चलेगी। सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट पर जारी होंगे।

कब जारी होगी सिटी स्लिप?

आमतौर पर जेईई मेन एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा से 10-14 दिन पहले जारी कर दी जाती है। इस हिसाब से 2 अप्रैल से शुरू होने वाली सेशन 2 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप इसी हफ्ते में जारी होने की संभावना है। सिटी स्लिप के माध्यम से कैंडिडेट्स को अपनी उस शहर की जानकारी मिल जाती है जहां उन्हें एग्जाम सेंटर मिलेगा। सिटी स्लिप को इतने दिन पहले जारी किए जाने का यही उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट्स को अपनी यात्रा और रहने की जगह पहले से प्लान करने के लिए समय मिल जाए।

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एडमिट कार्ड कब आएगा?

सिटी स्लिप जारी होने के बाद जेईई मेन 2026 सेशन 2 परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार कैंडिडेट्स को रहेगा। यह इंतजार परीक्षा से 3-4 दिन पहले खत्म होगा। एनटीए अगले हफ्ते के आखिर में प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। एडमिट कार्ड संभवत: 28 मार्च के आसपास जारी किए जा सकते हैं।

323 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा

बता दें कि जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा के लिए शहरों की संख्या बढ़ाई गई है। एनटीए इस एग्जाम को कुल 323 शहरों में आयोजित कराएगी। 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी।