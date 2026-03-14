जेईई मेन 2026 सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स इन दिनों सिटी स्लिप का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यह इंतजार जल्द ही खत्म किया जाएगा। 2 अप्रैल से शुरू होने वाली इस परीक्षा के लिए जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है वह सिटी स्लिप जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। जेईई मेन सेशन की परीक्षा 9 अप्रैल को समाप्त होगी।

सिटी स्लिप से मिलेगी परीक्षा शहर की जानकारी

जेईई मेन 2026 सेशन 2 की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट सिटी स्लिप के जरिए अपनी परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सेंटर की विस्तृत जानकारी एडमिट कार्ड में मिलेगी। सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा जो कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले जारी किया जाएगा। सिटी स्लिप में कैंडिडेट्स अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर के अलावा अन्य जरूरी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं।

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323 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा

बता दें कि जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा के लिए शहरों की संख्या बढ़ाई गई है। एनटीए इस एग्जाम को कुल 323 शहरों में आयोजित कराएगी। 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी।

एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

जेईई मेन 2026 सेशन 2 की परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स को हर सही जवाब के लिए चार मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि हर गलत जवाब के लिए एक मार्क्स काटा जाएगा। JEE Mains 2026 एडमिट कार्ड 28 और 30 मार्च के बीच जारी किया जा सकता है। सेशन 2 की परीक्षा में वह उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें सेशन 1 की परीक्षा में मिले मार्क्स से संतुष्टि नहीं है। उन कैंडिडेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और अपना स्कोर सुधारने का मौका मिलेगा।