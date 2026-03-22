JEE Main 2026 Advanced City Slip Out: जेईई मेन 2026 सेशन 2 की परीक्षा की एडवांस्ड सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। 2 अप्रैल से शुरू हो रही इस परीक्षा में जो उम्मीदवार उपस्थित होने वाले हैं वह एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।

एग्जाम शेड्यूल में हुआ बदलाव

सिटी स्लिप जारी करने के साथ ही एनटीए ने सेशन 2 परीक्षा के शेड्यूल में भी बदलाव किया है। दरअसल, अभी तक जो शेड्यूल तय था उसके अनुसार परीक्षा 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा 8 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाएं हर दिन दो शिफ्ट में होंगी।

ये है एग्जाम शेड्यूल

जेईई मेन सेशन 2 के तहत पेपर 1 — BE और BTech के लिए — 2, 4, 5, 6, और 8 अप्रैल को आयोजित होगा जबकि पेपर 2A और 2B — जिसमें BArch और BPlanning शामिल हैं यह परीक्षा 7 अप्रैल को आयोजित होगी। जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद अब छात्र अपने आने-जाने और रहने की व्यवस्था की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं।

कैसे डाउनलोड करें जेईई मेन 2026 सेशन 2 एग्जाम की सिटी स्लिप?

जेईई मेन 2026 सेशन 2 की एग्जाम सिटी स्लिप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS सेक्शन में Advance City Intimation for JEE(Main) – 2026 [Session-II] is LIVE! लिंक पर क्लिक करें।

अब Advance City Intimation for JEE(Main) – 2026 [Session-II] पर क्लिक करें।

अब एक नया पेज ओपन होगा वहां अपने क्रेडेंशियल (एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड) दर्ज कर Submit पर क्लिक करें।

एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।