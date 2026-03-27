JEE Main Session 2 Admit Card 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही जेईई मेन 2026 सेशन 2 (JEE Main 2026 Session 2) के एडमिट कार्ड जारी करने वाली है। ताजा रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड के अनुसार, हॉल टिकट मार्च के आखिरी सप्ताह यानी 28 से 30 मार्च 2026 के बीच जारी हो सकते हैं। हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

अप्रैल में होगी परीक्षा

NTA के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, JEE Main 2026 Session 2 की परीक्षा अप्रैल में आयोजित होगी। पेपर 1 (BE/BTech) की परीक्षा महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाएगी। इसके बाद पेपर 2 (BArch/BPlanning) आयोजित होगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में देश-विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी।

एडमिट कार्ड क्यों है जरूरी

एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी होती है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को एंट्री नहीं दी जाएगी।

डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Session 2 Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. लॉगिन पेज पर आवेदन संख्या और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

गलती मिलने पर तुरंत करें संपर्क

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना जरूरी है। यदि किसी भी प्रकार की गलती (नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र आदि) मिलती है, तो तुरंत NTA से संपर्क करें, ताकि परीक्षा से पहले सुधार कराया जा सके।

दूसरे प्रयास का मौका

JEE Main का अप्रैल सेशन उम्मीदवारों को स्कोर सुधारने का दूसरा मौका देता है। फाइनल रैंकिंग में दोनों सेशनों में से बेहतर स्कोर को ही माना जाएगा, जिससे छात्रों को टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश का बेहतर अवसर मिलता है।

लाखों छात्र होंगे शामिल

जनवरी सेशन में 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और कई छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया था। अप्रैल सेशन में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है।

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