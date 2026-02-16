JEE Main 2026 Final Answer Key at jeemain.nta.nic.in: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 (जनवरी सेशन) की फाइनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने जनवरी सत्र की परीक्षा दी थी, वे अब अंतिम उत्तर-कुंजी चेक कर सकते हैं। फाइनल आंसर-की उम्मीदवारों द्वारा प्रोविजनल आंसर-की पर उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद तैयार की गई है। इसी के आधार पर अब रिजल्ट और स्कोरकार्ड तैयार किया जाएगा।

9 प्रश्न ड्रॉप, सभी को मिलेंगे पूरे अंक

NTA द्वारा जारी अंतिम उत्तर-कुंजी के अनुसार Paper 1 (BE/BTech) में कुल 9 प्रश्न हटाए (ड्रॉप) गए हैं। ये प्रश्न विभिन्न शिफ्ट में पूछे गए थे और विषय विशेषज्ञों ने आपत्तियों की जांच के बाद इन्हें हटाने का निर्णय लिया है।

NTA नियमों के अनुसार, ड्रॉप किए गए प्रश्नों के लिए पूरे अंक दिए जाएंगे। कुछ मामलों में परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है, यह आधिकारिक मार्किंग नीति पर निर्भर करेगा।

ऐसे करें JEE Main 2026 Final Answer Key डाउनलोड

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “JEE Main 2026 Session 1 Final Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2. पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।

स्टेप 3. अपने प्रश्न-पत्र कोड के अनुसार उत्तर मिलान करें।

जेईई मेन 2026 रिजल्ट कब आएगा?

NTA जल्द ही JEE Main 2026 Session 1 का रिजल्ट 16 फरवरी, 2026 को जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी अपने Application Number और Date of Birth की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

संभावना है कि रिजल्ट के साथ-साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR) और कट-ऑफ पर्सेंटाइल भी जारी किए जाएंगे।

स्कोर कैसे किया जाएगा कैलकुलेट?

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक।

गलत उत्तर पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग।

ड्रॉप किए गए प्रश्नों पर पूरे अंक।

अंतिम स्कोर को Normalization Process के तहत पर्सेंटाइल में बदला जाएगा।

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

Session 1 और Session 2 दोनों के सर्वश्रेष्ठ स्कोर को फाइनल मेरिट में शामिल किया जाएगा।

टॉप 2.5 लाख अभ्यर्थी JEE Advanced 2026 के लिए योग्य होंगे।

इसके बाद JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी।

Jansatta Education Expert Advice

रिजल्ट चेक करते समय वेबसाइट स्लो हो सकती है, धैर्य रखें और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें। कट-ऑफ और रैंक के आधार पर काउंसलिंग की तैयारी शुरू करें।

JEE Main 2026 Session 1 FAQ

Q1. JEE Main 2026 की फाइनल आंसर-की कहां जारी हुई है?

A. फाइनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी की गई है।

Q2. कितने प्रश्न ड्रॉप किए गए हैं?

A. Paper 1 (BE/BTech) में कुल 9 प्रश्न हटाए गए हैं।

Q3. ड्रॉप किए गए प्रश्नों के अंक कैसे मिलेंगे?

A. NTA नियमों के अनुसार, उन प्रश्नों के लिए पूरे अंक दिए जाएंगे।

Q4. क्या फाइनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है?

A. नहीं, फाइनल आंसर-की पर कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

Q5. JEE Main 2026 रिजल्ट कैसे चेक करें?

A. रिजल्ट जारी होने के बाद आवेदन संख्या और जन्मतिथि के जरिए लॉगिन कर स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।

Q6. क्या Session 2 का स्कोर भी जोड़ा जाएगा?

A. हां, दोनों सत्रों में से बेहतर स्कोर को अंतिम रैंक के लिए माना जाएगा।

