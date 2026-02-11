JEE Main 2026 answer key check process: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थी अब फाइनल आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनटीए आधिकारिक वेबसाइट पर फाइनल आंसर-की जारी करेगा। इसी के आधार पर जेईई मेन 2026 परिणाम तैयार किया जाएगा।

नीचे जानें फाइनल आंसर-की जारी होने की संभावित तारीख, चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, आपत्ति दर्ज करने का तरीका और अन्य जरूरी बातें।

JEE Main 2026 Final Answer Key कब जारी होगी?

आमतौर पर एनटीए प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्तियां आमंत्रित करने के 3–7 दिनों के भीतर फाइनल आंसर-की जारी कर देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एनटीए आज यानी 11 फरवरी को जेईई मेन फाइनल आंसर-की 2026 को जारी कर देगा। हालांकि, सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करनो होगा। JEE Main 2026 Final Answer-Key जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

JEE Main 2026 Final Answer Key ऐसे करें चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “JEE Main 2026 Final Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 4. अपने पेपर (Paper 1 या Paper 2) के अनुसार उत्तर मिलान करें।

स्टेप 5. भविष्य के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

जेईई मेन 2026 फाइनल आंसर-की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर उम्मीदवार को आपत्ति है तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “Challenge Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवेदन संख्या और पासवर्ड/जन्मतिथि से लॉगिन करें।

स्टेप 4. संबंधित प्रश्न चुनें जिस पर आपत्ति दर्ज करनी है।

स्टेप 5.सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट (PDF/JPEG) अपलोड करें।

स्टेप 6. निर्धारित शुल्क (प्रति प्रश्न तय शुल्क) ऑनलाइन माध्यम से जमा करें।

स्टेप 7. फाइनल सबमिशन कर रसीद डाउनलोड करें।

ध्यान दें: आपत्ति शुल्क नॉन-रिफंडेबल हो सकता है, लेकिन यदि आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो शुल्क वापस भी किया जा सकता है (एनटीए के नियमों के अनुसार)।

फाइनल आंसर-की के बाद क्या होगा?

फाइनल आंसर-की के आधार पर परिणाम तैयार होगा। यदि किसी प्रश्न को गलत पाया जाता है तो उसे ड्रॉप किया जा सकता है या सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जा सकते हैं। इसके बाद स्कोरकार्ड जारी होगा जिसमें पर्सेंटाइल स्कोर, ऑल इंडिया रैंक (AIR) और क्वालीफाइंग स्टेटस दर्ज होगा।

JEE Main 2026 Final Answer Key FAQs

Q1. JEE Main 2026 फाइनल आंसर-की कब जारी होगी?

A. फाइनल आंसर-की आमतौर पर प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्तियों की समीक्षा के बाद कुछ दिनों में जारी की जाती है। सटीक तारीख के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

Q2. क्या फाइनल आंसर-की में बदलाव संभव है?

A. हां, यदि आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो प्रोविजनल आंसर-की में संशोधन कर फाइनल आंसर-की जारी की जाती है।

Q3. फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद क्या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं?

A. नहीं, फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती।

Q4. आपत्ति दर्ज करने का शुल्क कितना है?

A. प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क एनटीए द्वारा तय किया जाता है, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाती है।

Q5. क्या गलत प्रश्न पर बोनस अंक मिलते हैं?

A. यदि कोई प्रश्न पूरी तरह गलत या अस्पष्ट पाया जाता है तो एनटीए सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दे सकता है।

Jansatta Education Expert Conclusion

JEE Main 2026 फाइनल आंसर-की उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर अंतिम परिणाम और रैंक जारी की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अपडेट के लिए सतर्क रहें।