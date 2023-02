JEE Main 2023, Session 2: जेईई मेन 2023 अप्रैल सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रही पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया

JEE Main 2023: जो छात्र पहले सत्र की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और दूसरे सेशन में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके फिर से फीस जमा करनी होगी।

JEE Main 2023 के दूसरे सत्र की परीक्षा 6 से 12 अप्रैल के बीच आयोजित होंगी (Express Photo by Tashi Tobgyal/ Representative Image)

JEE Main 2023: जेईई मेंस सेशन-1 की परीक्षा खत्म होने के बाद अब सेकेंड सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार से इसकी शुरुआत कर दी है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (मेन) 2023 के दूसरे सेशन में जो छात्र शामिल होने वाले हैं, वे जेईई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in है, जहां पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। JEE Main 2023, Session 2: जेईई मेन परीक्षा के सेकेंड सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- अब होमपेज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4- इसके बाद एग्जामिनेशन फीस जमा करें और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5- अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देखकर उसको डाउनलोड करके रख लें। दूसरे सत्र के लिए परीक्षाएं अप्रैल महीने में होनी हैं। एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 6, 8, 10, 11 और 12 अप्रैल को परीक्षा होगी। जो छात्र पहले सत्र की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और दूसरे सेशन में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके फिर से फीस जमा करनी होगी।

दूसरे सेशन की परिक्षा जेईई मेन 2023 के लिए आखिरी एग्जाम होगा। फर्स्ट सेशन की तरह सेकेंड सेशन भी कई शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, दोनों सेशन की परीक्षाओं में जो अच्छे मार्क्स होंगे, उस पर किसी छात्र की आगे की प्रक्रिया और सेलेक्शन आधारित होगा। सेकेंड सेशन की परीक्षा के बाद जेईई मेन 2023 के लिए ऑल इंडिया रैंक की घोषणा की जाएगी।

