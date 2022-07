JEE Main 2022 Session 2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आज जेईई मेन 2022 सेशन 2 परीक्षा (JEE Main 2022 Session 2) का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए एनटीए ने 21 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। साथ ही परीक्षा के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसका पालन सभी परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से करना होगा।

परीक्षार्थी अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं।बिना एडमिट कार्ड के परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अभ्यर्थी फोटोयुक्त आधिकारिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैनकार्ड और वोटर आईडी भी लेकर जाएं।

परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, कोई भी ले जाने की अनुमति नहीं है। मोबाइल फोन/ईयर फोन/माइक्रोफोन/पेजर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जानें की अनुमति नहीं है।

परीक्षार्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज के फोटो भी लेकर जाएं। सेशन 2 परीक्षा के लिए 629778 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा का आयोजन देश में 500 शहरों और देश के बाहर 17 शहरों में किया जाएगा।

बता दें कि जेईई मेन 2022 सेशन 1 परीक्षा का आयोजन 23 जून 2022 से 29 जून तक किया गया था। सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट 12 जुलाई 2022 को जारी किया गया था।

How to Check JEE Main 2022 Session 2 Exam Guidelines:ऐसे चेक करें गाइडलाइंस

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Advisory and Instructions for the Candidates of Joint Entrance Examination (Main) – 2022 Session 2 (July 2022) – Reg. के लिंक पर क्लिक करें।

3.गाइलाइंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

4.अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें।