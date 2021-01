राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई (मुख्य) JEE Main- 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार JEE Main 2021 के आवेदन फॉर्म 23 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। NTA ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2020 से शुरू की थी। नोटिस में लिखा है, “ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही दिसंबर 2020 से शुरू हो गई है। इन उम्मीदवारों और अन्य उम्मीदवारों के फायदे के लिए अब इसे 23 जनवरी 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। जो इस सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ” उम्मीदवार अब 24 जनवरी तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 23, 24, 25, और 26 फरवरी को जेईई मेन 2021 फर्स्ट राउंड का आयोजन एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य केंद्र से सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आयोजित करेगी। जेईई मेन्स के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है। एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। वहीं करेक्शन विंडो 27 जनवरी को ओपन होगी और 30 जनवरी तक करेक्शन किया जा सकता है। वहीं एडमिट कार्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं।

नोटिस में कहा गया है कि “नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE (मुख्य) – 2021 को NIT, IIIT और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (CFTIs) में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित कर रही है, संस्थानों ने राज्य सरकारों की भागीदारी से वित्त पोषित और अन्य संस्थान और इसका पहला सत्र 23, 24, 25 और 26 फरवरी 2021 से प्रभावी है। मार्च, अप्रैल और मई 2021 के महीने में अन्य तारीख वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

JEE Main 2021: ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nic.in पर विजिट करें।

इसके बाद ‘Apply for JEE Main April 2021’ लिंक पर क्लिक करें।

अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ‘login to apply’ पर क्लिक करें।

अब मांगी गई जरूरी जानकारी भरें।

अगर आप नए यूजर हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।

अब ‘proceed to apply’ link appearing under the ‘Fresh user’ लिंक पर क्लिक करें।

अब फॉर्म को भरकर सबमिट करें।

स्कैन कर फोटो अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

