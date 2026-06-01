JEE Advanced cut off 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 परीक्षा का परिणाम 31 मई को आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

कितने उम्मीदवारों ने दी परीक्षा ?

इस साल परीक्षा में कुल 1,87,389 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 1,79,694 उम्मीदवार दोनों पेपरों में शामिल हुए। इनमें से 56,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा क्वालिफाई की है, जो अब JoSAA 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। खास बात यह है कि इस वर्ष 10,107 महिला उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है, जो तकनीकी शिक्षा में बढ़ती महिला भागीदारी का संकेत है।

JEE Advanced 2026 टॉपर्स लिस्ट

इस बार IIT दिल्ली ज़ोन ने मेरिट लिस्ट में दबदबा बनाया है। कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) के टॉप-3 सभी छात्र IIT दिल्ली जोन से हैं।

AIR 1 शुभम कुमार (330/360)

AIR 2 कबीर छिल्लर (329/360)

AIR 3 जतिन चाहर (319/360)

महिला उम्मीदवारों में आरोही देशपांडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए CRL 77 हासिल की। उन्होंने 280/360 अंक प्राप्त किए और वे इस वर्ष की टॉप रैंकिंग महिला उम्मीदवार बनीं।

JEE Advanced 2026 क्वालिफाइंग कटऑफ

रैंक लिस्ट प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक कुल न्यूनतम अंक कॉमन रैंक लिस्ट 8 92 ओबीसी-एनसीएल 7 82 जनरल-ईडब्ल्यूएस 7 82 एससी/एसटी 4 46 पीडब्ल्यूडी 4 46 प्रिपरेटरी कोर्स 2 23 2 23

इस वर्ष कटऑफ श्रेणीवार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को रैंक लिस्ट में शामिल होने के लिए प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य था।

JEE Advanced Result 2026 ऐसे चेक करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. JEE Advanced Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

अब क्या होगा?

जेईई एडवांस 2026 क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार जल्द शुरू होने वाली JoSAA 2026 काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। हालांकि, केवल परीक्षा पास कर लेने से IIT में सीट मिलना तय नहीं होता। सीट आवंटन पूरी तरह मेरिट रैंक, सीट उपलब्धता और उम्मीदवार द्वारा भरे गए विकल्पों पर निर्भर करेगा।

पिछले साल का रिकॉर्ड

पिछले वर्ष परीक्षा का आयोजन IIT कानपुर ने किया था। उस समय 1,80,200 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 48,248 उम्मीदवार सफल हुए थे। इस बार सफल उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।