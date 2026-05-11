भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सब्जियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

JEE Advanced 2026 परीक्षा 17 मई 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सब्जियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें।

JEE Advanced Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Admit Card Download” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

JEE Advanced 2026 Admit Card में क्या-क्या होगा?

उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होगी।

उम्मीदवार का नाम

JEE Advanced रोल नंबर

आवेदन संख्या

श्रेणी (Category)

जन्मतिथि

हस्ताक्षर और फोटो

पत्राचार का पता

परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी

यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती या जानकारी में असंगति दिखाई देती है, तो उम्मीदवार तुरंत संबंधित Zonal Coordinating IIT के चेयरपर्सन से संपर्क कर सुधार करवा सकते हैं।

JEE Advanced 2026 Exam Date and Timing

JEE Advanced 2026 परीक्षा 17 मई को आयोजित होगी। परीक्षा दो पेपर में होगी, जिसकी शिफ्ट टाइमिंग इस प्रकार है।

पेपर 1: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

पेपर 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

PwD उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में अतिरिक्त 1 घंटे का समय दिया जाएगा।

JEE Advanced 2026 Exam Pattern

परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी और उम्मीदवार परीक्षा के दौरान भाषा बदल सकते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, जिसमें सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा लेकिन अनुत्तरित प्रश्न पर कोई अंक नहीं मिलेगा।

जरूरी निर्देश

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो आईडी जरूर ले जाएं क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा शुरू होने से पहले रिपोर्टिंग समय का पालन करें।

JEE Advanced Admit Card 2026 Direct Link