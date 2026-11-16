आईआईटी में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। जेईई एडवांस्ड 2027 (JEE Advanced 2027) की परीक्षा 23 मई 2027 को आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी दिल्ली करेगा। संस्थान ने परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जहां उम्मीदवार पात्रता से जुड़ी शर्तें और परीक्षा के नए अपडेट देख सकते हैं।

JEE Advanced 2027: महत्वपूर्ण तारीखें और अपडेट

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम JEE Advanced 2027 परीक्षा की तारीख 23 मई 2027 आयोजन संस्थान IIT दिल्ली आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख अभी घोषित नहीं एडमिट कार्ड तारीख घोषित नहीं रिजल्ट तारीख घोषित नहीं परीक्षा का उद्देश्य IIT में अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है, लेकिन आवेदन, एडमिट कार्ड और रिजल्ट का विस्तृत शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है।

JEE Advanced 2027 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

जेईई एडवांस्ड में बैठने के लिए केवल 12वीं पास होना पर्याप्त नहीं है। भारतीय उम्मीदवारों को नीचे दी गई सभी प्रमुख पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

JEE Main 2027 में टॉप 2.5 लाख उम्मीदवारों में जगह

उम्मीदवार को जेईई मेन 2027 के बीई/बीटेक पेपर में सफल शीर्ष 2,50,000 उम्मीदवारों में शामिल होना होगा। इसमें अलग-अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित हिस्सेदारी के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

श्रेणी शॉर्टलिस्टिंग में निर्धारित हिस्सा सामान्य वर्ग (ओपन) 40.5% सामान्य-ईडब्ल्यूएस 10% ओबीसी-एनसीएल 27% एससी 15% एसटी 7.5%

इन श्रेणियों में दिव्यांग उम्मीदवारों (PwD) के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी है। टाई होने की स्थिति में कुल संख्या 2.5 लाख से कुछ अधिक हो सकती है।

उम्र सीमा क्या है?

जेईई एडवांस्ड 2027 के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर 2002 या उसके बाद होना चाहिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच साल की छूट दी गई है। इस छूट के बाद इन उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्टूबर 1997 या उसके बाद का होना चाहिए।

कितनी बार दे सकते हैं JEE Advanced?

उम्मीदवार लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार जेईई एडवांस्ड की परीक्षा दे सकता है। 2027 के लिए तीसरे प्रयास की मांग उठी थी, लेकिन घोषित पात्रता नियमों में तीन अटेम्प्ट की अनुमति नहीं दी गई है।

12वीं की परीक्षा से जुड़ी शर्त

उम्मीदवार ने कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा में पहली बार 2026 या 2027 में हिस्सा लिया हो। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) अनिवार्य विषय होने चाहिए।

जिन छात्रों ने पहली बार 2025 या उससे पहले 12वीं की परीक्षा दी थी, वे सामान्य नियम के तहत JEE Advanced 2027 के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, आधिकारिक नियमों में कुछ बोर्डों के लिए अपवाद है: यदि संबंधित बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 का परिणाम 12 जून 2025 या उसके बाद घोषित किया था, तो 2025 में परीक्षा देने वाले छात्र अन्य शर्तें पूरी करने पर पात्र हो सकते हैं।

पहले IIT में दाखिला ले चुके छात्रों के लिए नियम

जिन उम्मीदवारों को पहले JoSAA के नियमों के तहत किसी IIT में प्रवेश मिल चुका है, वे सामान्य तौर परर जेईई एडवांस्ड 2027 के लिए पात्र नहीं होंगे। यह नियम इस बात पर भी लागू हो सकता है कि उम्मीदवार ने कोर्स जारी रखा या नहीं, अथवा ऑनलाइन रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग सेंटर पर सीट स्वीकार की थी।

JEE Advanced 2027 में ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर की सुविधा

इस परीक्षा में उम्मीदवारों को कंप्यूटर स्क्रीन पर बेसिक, नॉन-साइंटिफिक कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी डिस्प्ले क्षमता 10 से 12 अंकों की होगी। यानी अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान गणना के लिए स्क्रीन पर उपलब्ध कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। उम्मीदवारों को अभी से इसकी मदद से सवाल हल करने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि परीक्षा में समय का बेहतर प्रबंधन कर सकें।

JEE Advanced 2027 का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा?

जेईई एडवांस्ड 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों को आवेदन लिंक सक्रिय होने और रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा से संबंधित नोटिस का इंतजार करना होगा।

रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और जरूरी दस्तावेज सावधानी से दर्ज करने चाहिए। आवेदन शुल्क और भुगतान की अंतिम तारीख से जुड़ी जानकारी भी आधिकारिक नोटिस में देखनी होगी।

JEE Advanced 2027 के कटऑफ कब जारी होंगे?

जेईई एडवांस्ड 2027 के कटऑफ अभी जारी नहीं हुए हैं। परीक्षा के बाद परिणाम और रैंक लिस्ट के साथ क्वालिफाइंग मार्क्स की जानकारी सामने आएगी। उम्मीदवारों को दो तरह के कटऑफ के बीच अंतर समझना चाहिए:

क्वालिफाइंग कटऑफ: परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक।

IIT एडमिशन की क्लोजिंग रैंक: JoSAA काउंसलिंग के दौरान किसी IIT और कोर्स में सीट मिलने की अंतिम रैंक।

सिर्फ परीक्षा क्वालिफाई कर लेना किसी पसंदीदा IIT या ब्रांच में सीट मिलने की गारंटी नहीं है। दाखिला रैंक, सीटों की उपलब्धता, श्रेणी और उम्मीदवार की चुनी गई प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।