Jawaharlal Nehru Fellowship 2026: रिसर्च, लेखन, पत्रकारिता या किसी नए विचार पर गंभीरता से काम करने की योजना बना रहे लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड (JNMF) की यह फेलोशिप चयनित उम्मीदवारों को दो साल तक हर महीने 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

इसके अलावा, सचिवीय सहायता, यात्रा और अन्य जरूरी खर्चों के लिए सालाना 75,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है।

इस फेलोशिप की खास बात यह है कि इसके लिए केवल पारंपरिक अकादमिक शोधकर्ताओं तक ही अवसर सीमित नहीं है। विज्ञान और मानविकी के विद्वानों के साथ लेखक, पत्रकार, कलाकार और सिविल सेवक जैसे पेशेवर भी अपने मौलिक प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने काम का अनुभव और प्रस्तावित प्रोजेक्ट की उपयोगिता स्पष्ट करनी होती है।

Jawaharlal Nehru Fellowship 2026: कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप दो साल की अवधि के लिए दी जाती है। चयनित फेलो को हर महीने 1,00,000 रुपये मिलते हैं। इस हिसाब से 24 महीने में कुल 24 लाख रुपये की फेलोशिप राशि बनती है। इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के तहत सचिवीय सहायता, यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों की वास्तविक लागत के लिए सालाना अधिकतम 75,000 रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

विवरण जानकारी फेलोशिप का नाम जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप संचालित करने वाली संस्था जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड अवधि 2 साल मासिक फेलोशिप 1,00,000 दो साल की कुल राशि 24 लाख अतिरिक्त खर्च सहायता 75,000 प्रति वर्ष तक आवेदन का माध्यम निर्धारित विवरण और प्रोजेक्ट प्रस्ताव के साथ ऑफलाइन आवेदन

कौन कर सकता है जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप में आवेदन?

यह फेलोशिप भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें अलग-अलग विषयों में उत्कृष्ट काम करने वाले ऐसे लोगों को अवसर दिया जाता है, जिनके पास अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का रिकॉर्ड हो और जो किसी रचनात्मक या शोध परियोजना पर काम करना चाहते हों।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह दिखाना होगा कि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में गंभीर और मौलिक काम करने की क्षमता रखते हैं। केवल डिग्री या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन की गारंटी नहीं है।

फेलोशिप के लिए इन क्षेत्रों से जुड़े लोग विचार कर सकते हैं:

विज्ञान और मानविकी: नए शोध, तकनीकी अध्ययन या किसी महत्वपूर्ण विषय पर मौलिक काम करने वाले विद्वान।

लेखक और पत्रकार: समकालीन भारत से जुड़े मुद्दों, समाज या अन्य प्रासंगिक विषयों पर गहन अध्ययन करने वाले पेशेवर।

कलाकार: रचनात्मक परियोजनाओं और नए विचारों पर काम करने वाले लोग।

सिविल सेवक: अपने क्षेत्र के अनुभव के आधार पर किसी उपयोगी अध्ययन या परियोजना को आगे बढ़ाने के इच्छुक अधिकारी।

अन्य पेशेवर: ऐसे भारतीय नागरिक जिनके पास उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण और स्पष्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव हो।

क्या आवेदन के लिए उम्र की कोई सीमा है?

फेलोशिप की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को मौलिक परियोजनाओं के लिए समय और आर्थिक सहयोग देना है। यह अवसर केवल युवा शोधकर्ताओं तक सीमित नहीं है।

Jawaharlal Nehru Fellowship के लिए कैसे करें आवेदन?

इस फेलोशिप के लिए सामान्य ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के बजाय उम्मीदवार को अपने काम का विवरण और प्रस्तावित परियोजना की जानकारी निर्धारित तरीके से भेजनी होती है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन सादे कागज पर भी तैयार किया जा सकता है; इसके लिए कोई निर्धारित छपा हुआ फॉर्म नहीं बताया गया है।

आवेदन तैयार करते समय इन जानकारियों को शामिल करें:

बायोडाटा: अपनी शैक्षणिक, व्यक्तिगत और पेशेवर पृष्ठभूमि का विवरण दें।

काम का अनुभव: अपने क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण काम और उपलब्धियों की जानकारी दें।

प्रोजेक्ट का सारांश: जिस परियोजना पर काम करना चाहते हैं, उसका स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करें। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका सारांश 1,000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

हाल की फोटो: पासपोर्ट आकार की हालिया तस्वीर संलग्न करें।

अन्य जरूरी दस्तावेज: फंड के नवीनतम दिशा-निर्देशों में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भी शामिल करें।

आवेदन भेजने का पता

इस फेलोशिप के उम्मीदवारों को अपना आवेदन- सचिव, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड, तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली-110001 पर भेजना होगा।

कहां मिलेगी पूरी जानकारी?

जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और नवीनतम दिशा-निर्देशों के लिए उम्मीदवार जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की आधिकारिक वेबसाइट jnmf.in पर जा सकते हैं।

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