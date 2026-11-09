जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासियों (डोमिसाइल) को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिले और नौकरियों में कम से कम 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह नियम शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों तरह के पदों पर लागू होगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

नए नियमों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में स्थापित होने वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपने कुल एडमिशन में कम से कम 25 फीसदी सीटें केंद्र शासित प्रदेश के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखनी होंगी। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में भी स्थानीय उम्मीदवारों को कम से कम 25 फीसदी आरक्षण देना होगा। यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को नौकरी पाने के भी ज्यादा अवसर मिलेंगे।

स्थानीय छात्रों को मिलेगा उच्च शिक्षा का बेहतर विकल्प

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा के सीमित विकल्पों के कारण बड़ी संख्या में छात्र ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आने से क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकल्प बढ़ेंगे। नए संस्थान खुलने से छात्रों को अपने ही क्षेत्र में अलग-अलग विषयों और कोर्स की पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा।

इसके साथ ही 25 फीसदी डोमिसाइल आरक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों के शुरू होने से स्थानीय छात्रों और नौकरी तलाश रहे युवाओं को भी फायदा मिले। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को दाखिले और भर्ती की योजना बनाते समय इस आरक्षण नियम का पालन करना होगा।

प्राइवेट विश्वविद्यालयों की मंजूरी प्रक्रिया होगी आसान

जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स 2026 का उद्देश्य सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए अवसर बढ़ाना ही नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के निवेश और स्थापना को भी आसान बनाना है। नए नियमों के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मिलने वाले आवेदनों की शुरुआती जांच 30 दिनों के भीतर करने का प्रावधान किया गया है।

इससे जम्मू-कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बना रहे संस्थानों और निवेशकों को मंजूरी की शुरुआती प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे प्राइवेट एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट को क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा।

प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर रहेगी सरकार की नजर

हालांकि, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्थापना और संचालन के लिए नए नियमों के तहत कई शर्तों का पालन करना होगा। सरकार इन संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया, फीस स्ट्रक्चर और शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करेगी। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े मानकों को पूरा करना भी अनिवार्य होगा।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें दाखिले में गड़बड़ी, तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलना, अमान्य डिग्री जारी करना, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी और शिक्षकों की संख्या या उनकी योग्यता से जुड़ी अनियमितताएं शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें डाउनलोड करने का तरीका

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 21 और 22 नवंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।