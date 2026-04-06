जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए अलग-अलग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट को एकबार फिर आगे बढ़ा दिया है। दरअसल, यह दूसरा मौका है जब यूनिवर्सिटी ने अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 2 अप्रैल किया गया था और अब फिर से लास्ट डेट के आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है। कैंडिडेट अब ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.jmi.ac.in पर जाकर 10 अप्रैल तक अपने एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।

20 फरवरी को शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम सहित कई तरह के कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 20 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। शुरुआत में अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 मार्च थी, लेकिन कैंडिडेट्स की ओर से लास्ट डेट को बढ़ाने की मांग हो रही थी जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

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डेडलाइन के बाद एप्लीकेशन नहीं होंगे स्वीकार

यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डेडलाइन (10 अप्रैल 2026) के बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नोटिस में आगे कहा गया, “सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे बढ़ी हुई डेडलाइन के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें। बताई गई तारीख के बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।”

JMI Admission 2026: रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

एप्लीकेंट को एडमिशन पोर्टल पर खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस प्रक्रिया में स्टूडेंट्स को पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स भरनी होंगी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और तय एप्लीकेशन फीस देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के स्टेप-बाय-स्टेप यहां दिए गए हैं।

स्टेप 1: स्टूडेंट सबसे पहले जामिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट admission.jmi.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: यहां नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक डिटेल्स डालकर रजिस्टर करें।

स्टेप 3: जेनरेटेड क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करें और पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

स्टेप 4: बताए गए फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 5: एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करें और फॉर्म सबमिट करें। भविष्य के लिए एक कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लें।