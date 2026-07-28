जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDOE) के तहत संचालित 49 ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाकर 10 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

इस वर्ष CDOE ने दो नए ऑनलाइन प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइंस (बायोसाइंसेज) और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) भी शुरू किए हैं। इन दोनों कोर्सों में प्रवेश अंतिम योग्यता परीक्षा के अंकों और इंटरव्यू के आधार पर दिया जाएगा।

JMI Admission 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि आवेदन शुरू जारी आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 MBA (ODL) और B.Ed. प्रवेश परीक्षा 22 अगस्त 2026 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं फीस जमा 31 अगस्त से 10 सितंबर 2026

JMI CDOE Admission 2026: कौन-कौन से कोर्स उपलब्ध हैं?

पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम

एमए एजुकेशन

एमए इंग्लिश

एमए जियोग्राफी

एमए हिंदी

एमए हिस्ट्री

एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट

एमए इस्लामिक स्टडीज

एमए पॉलिटिकल साइंस

एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

एमए सोशियोलॉजी

एमए उर्दू

एमकॉम

MBA (ODL)

अंडरग्रेजुएट (UG) प्रोग्राम

बीए (जनरल)

बीकॉम

बीबीए

डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स

पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग

डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन

एडवांस्ड डिप्लोमा इन एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन

एडवांस्ड डिप्लोमा इन मास मीडिया

सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी

सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

इस बार शुरू हुए दो नए कोर्स

इस सत्र से CDOE ने दो नए ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें पहला कोर्स बैचलर ऑफ़ साइंस (बायोसाइंसेज) और दूसरा कोर्स मास्टर ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) है। इन दोनों कोर्सों में दाखिला अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

कैसे होगा चयन?

अधिकांश स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। वहीं MBA (ODL) और बीएड में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा 22 अगस्त 2026 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय और केंद्र एडमिट कार्ड के माध्यम से बताया जाएगा।

दस्तावेज सत्यापन कब होगा?

प्रवेश परीक्षा और मेरिट सूची के बाद चयनित उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद 31 अगस्त से 10 सितंबर 2026 के बीच दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1. JMI के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. CDOE Admission 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पंजीकरण करें।

स्टेप 4. आवेदन पत्र भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

किन छात्रों के लिए फायदेमंद हैं ये कोर्स?

ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड के ये कोर्स उन छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए उपयोगी हैं जो नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

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