Jamia One Year PG Programme 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए एक साल के पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम शुरू करने को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय की ओर से ये कार्यक्रम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन लर्निंग (OL) मोड में संचालित किए जाएंगे। कुल 13 विषयों/कार्यक्रमों को मंजूरी मिली है, जिनमें 11 विषयों में एमए के अलावा एक वर्षीय एमबीए और एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट शामिल हैं।

जामिया का यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के लागू नियमों के अनुरूप लिया गया है। इन कार्यक्रमों का संचालन जामिया के सेंटर फोर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDOE) के माध्यम से किया जाएगा।

जामिया में किन विषयों में होंगे एक साल के PG कोर्स?

JMI ने एक वर्षीय Master of Arts (MA) कार्यक्रमों के लिए 11 विषयों को मंजूरी दी है। इनमें शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास समेत कई विषय शामिल हैं।

क्रम एक वर्षीय एमए प्रोग्राम 1 एमए एजुकेशन 2 एमए इंग्लिश 3 एमए जियोग्राफी 4 एमए हिंदी 5 एमए हिस्ट्री 6 एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 7 एमए इस्लामिक स्टडीज 8 एमए पॉलिटिकल साइंस 9 एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 10 एमए सोशियोलॉजी 11 एमए उर्दू

इसके अलावा विश्वविद्यालय ने एक वर्षीय बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और मास्टर ऑफ कॉमर्स (MCom) को भी मंजूरी दी है। इस तरह कुल 13 नए एक वर्षीय PG कार्यक्रम/विषय शामिल हैं।

ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में होगी पढ़ाई

इन कार्यक्रमों को जामिया के सेंटर फोर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDOE) के तहत संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार पढ़ाई ओडीएलया ऑनलाइन मोड में होगी। विश्वविद्यालय ने सीडीओई के निदेशक को इन स्वीकृत कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

जामिया के अनुसार, यह व्यवस्था NEP 2020 के प्रावधानों और लागू UGC नियमों के अनुरूप है। संबंधित डीन, निदेशकों, विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों को भी इस निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

21 सितंबर को जारी हुआ विश्वविद्यालय का आदेश

जामिया ने इस संबंध में 21 सितंबर 2026 को कार्यालय आदेश जारी किया। यह आदेश JMI के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एमडी महताब आलम रिजवी की ओर से अकादमिक परिषद (Majlis-i-Talimi) की ओर से जारी किया गया। आदेश में बताया गया है कि कुलपति की ओर से की गई कार्रवाई को अकादमिक परिषद की अगली बैठक में रिपोर्ट के रूप में रखा जाएगा। जामिया के CDOE की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 21 सितंबर 2026 के इस कार्यालय आदेश को नवीनतम नोटिस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

कब शुरू होंगे एडमिशन?

इन नए एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम के लिए एडमिशन की विस्तृत प्रक्रिया, पात्रता, फीस और आवेदन की अंतिम तारीख की जानकारी इस मंजूरी की खबर में जारी नहीं की गई है। इसलिए उम्मीदवारों को फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से आगे जारी होने वाली आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।