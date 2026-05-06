झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित करने जा रहा है। जैक बोर्ड इंटर रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे पहले जारी किए जाते हैं, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम का परिणाम कुछ दिनों बाद घोषित होता है। रिजल्ट जारी होने के बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com, jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

पिछले साल JAC ने साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट 31 मई को जारी किया था, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम का परिणाम 5 जून को घोषित किया गया था। ऐसे में इस बार भी इसी तरह का शेड्यूल देखने को मिल सकता है।

पासिंग मार्क्स क्या हैं?

झारखंड बोर्ड 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं। छात्रों को 80 अंकों के थ्योरी पेपर में कम से कम 26 अंक जरूरी और 70 अंकों के पेपर में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की आधिकारिक वेबसाइट

छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

jacresults.com

jac.jharkhand.gov.in

jacexamportal.in

DigiLocker

UMANG App

कितने छात्रों को है रिजल्ट का इंतजार

झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार राज्य के 3.75 लाख से ज्यादा छात्रों को है, जिन्होंने 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बोर्ड के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और फिलहाल रिजल्ट डेटा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आंतरिक जांच प्रक्रिया पूरी होते ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

JAC 12th Result 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “JAC Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं परीक्षा के लिए न्यूनतम पासिंग मानदंड तय किए हैं। छात्रों को कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

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