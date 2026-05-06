झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित करने जा रहा है। जैक बोर्ड इंटर रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे पहले जारी किए जाते हैं, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम का परिणाम कुछ दिनों बाद घोषित होता है। रिजल्ट जारी होने के बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com, jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।
पिछले साल JAC ने साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट 31 मई को जारी किया था, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम का परिणाम 5 जून को घोषित किया गया था। ऐसे में इस बार भी इसी तरह का शेड्यूल देखने को मिल सकता है।
पासिंग मार्क्स क्या हैं?
झारखंड बोर्ड 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं। छात्रों को 80 अंकों के थ्योरी पेपर में कम से कम 26 अंक जरूरी और 70 अंकों के पेपर में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की आधिकारिक वेबसाइट
छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
jacresults.com
jac.jharkhand.gov.in
jacexamportal.in
DigiLocker
UMANG App
कितने छात्रों को है रिजल्ट का इंतजार
झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार राज्य के 3.75 लाख से ज्यादा छात्रों को है, जिन्होंने 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बोर्ड के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और फिलहाल रिजल्ट डेटा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आंतरिक जांच प्रक्रिया पूरी होते ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
JAC 12th Result 2026 ऐसे चेक करें
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “JAC Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं परीक्षा के लिए न्यूनतम पासिंग मानदंड तय किए हैं। छात्रों को कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
jacresults.com, Jharkhand Board 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट लिंक कहां होगा एक्टिव
Jharkhand Board 12th Result 2026 Direct Link: रिजल्ट जारी होते ही jacresults.com पर डायरेक्ट लिंक एक्टिव होगा। इसके अलावा jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर भी छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे। वेबसाइट स्लो होने की स्थिति में वैकल्पिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।
jacresults.com, Jharkhand Board 12th Result 2026 LIVE: पहले किस स्ट्रीम का रिजल्ट आएगा
JAC 12th Result 2026 Date LIVE: बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले ट्रेंड के अनुसार रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकता है। साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट पहले जारी होने की उम्मीद है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।
jacresults.com, Jharkhand Board 12th Result 2026 LIVE: कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट
Jharkhand Board 12th Result 2026 LIVE: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। छात्र jacresults.com, jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट मई में जारी होने की संभावना है। छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत चेक कर सकें।
jacresults.com, Jharkhand Board 12th Result 2026 LIVE: पहले जारी हो चुके हैं 8वीं से 11वीं तक के रिजल्ट
झारखंड बोर्ड पहले ही कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के परिणाम घोषित कर चुका है। अब केवल 12वीं रिजल्ट का इंतजार है। इसी कारण छात्रों और अभिभावकों की नजरें JAC की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। बोर्ड की ओर से मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अंतिम डेटा तैयार किया जा रहा है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होगा।
jacresults.com, Jharkhand Board 12th Result 2026 LIVE: तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट साथ आ सकता है
JAC 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर जानकारी मिल रही है कि बोर्ड साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के नतीजे एक साथ जारी करने की तैयारी में है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साइंस और कॉमर्स के परिणाम पहले जारी हो सकते हैं। पिछले वर्षों में भी बोर्ड ने अलग-अलग चरणों में रिजल्ट जारी किए थे। इस बार छात्र एक साथ सभी स्ट्रीम के परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
jacresults.com, Jharkhand Board 12th Result 2026 LIVE: कहां जारी होंगे रिजल्ट
झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com, jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर जारी होंगे, जिसे यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और प्रोसेस के जरिए चेक और डाउनलोड किया जा सकेगा।
jacresults.com, Jharkhand Board 12th Result 2026 LIVE: झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी होगा
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। लाखों छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कभी भी की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, जैक रिजल्ट 2026 मई के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। हालांकि, अभी तक बोर्ड ने इसकी पुष्टि नहीं की है।