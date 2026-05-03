झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि कभी भी की जा सकती है। रिजल्ट जारी होने के बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

इस साल JAC 12वीं बोर्ड परीक्षा में 3.75 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। परीक्षाएं 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और फिलहाल रिजल्ट डेटा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आंतरिक जांच प्रक्रिया पूरी होते ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

JAC 12th Result 2026 कहां चेक करें

छात्र निम्न प्लेटफॉर्म्स पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

आधिकारिक वेबसाइट: jacresults.com

आधिकारिक वेबसाइट: jac.jharkhand.gov.in

DigiLocker

UMANG App

JAC 12th Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “JAC Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

रिजल्ट के बाद क्या होगा

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों की डिजिटल मार्कशीट ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। यह मार्कशीट प्रोविजनल होगी। ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं परीक्षा के लिए न्यूनतम पासिंग मानदंड तय किए हैं। छात्रों को कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

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