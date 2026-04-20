Jharkhand JAC 10th, 12th Result Date 2026 LIVE Updates: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, जैक बोर्ड रिजल्ट 2026 को जारी करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कॉपियों की चेकिंग, टॉपर्स की वेरिफिकेशन और इंटरव्यू शामिल हैं। अब झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 को जारी करने की घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है, जिसका इंतजार राज्य के 7 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं कर रहे हैं।

झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र Jansatta.com/education पर दिए गए लिंक के जरिए भी अपना जैक रिजल्ट 2026 चेक कर सकेंगे।

कब हुई थीं झारखंड बोर्ड परीक्षाएं?

इस साल JAC 10वीं की परीक्षाएं 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच संपन्न हुईं।

नाम से रिजल्ट नहीं होगा जारी

छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि झारखंड बोर्ड रिजल्ट नाम के आधार पर जारी नहीं किया जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और रोल कोड की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन जारी मार्कशीट प्रोविजनल होगी, जबकि ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से प्राप्त करनी होगी।

JAC Result 2026 ऐसे करें चेक और डाउनलोड

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर उपलब्ध JAC 10th Result 2026 या JAC 12th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर रखें।

मार्कशीट में ये जानकारी होगी

छात्र का नाम

रोल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

ग्रेड

स्कूल का नाम

पास/फेल स्टेटस

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