Jharkhand JAC 9th Result 2026 LIVE: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। इस साल 6 और 7 मार्च 2026 यानी दो दिन में ही आयोजित होने वाली 9वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। जेएसी की ओर से कक्षा 9वीं का रिजल्ट संभावित रूप से 20 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कक्षा 9वीं की परीक्षा में इस साल 4 लाख से अधिक बच्चे उपस्थित हुए थे। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से आयोजित की गई थी।

कक्षा 9वीं का रिजल्ट OMR शीट और इंटरनल असेसमेंट मार्क्स का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। A+ से D तक का पांच-पॉइंट ग्रेडिंग स्केल इस्तेमाल किया जाएगा और स्टूडेंट्स को पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम ‘C’ ग्रेड लाना होगा।

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