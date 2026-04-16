Jharkhand JAC 9th Result 2026 LIVE: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। इस साल 6 और 7 मार्च 2026 यानी दो दिन में ही आयोजित होने वाली 9वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। जेएसी की ओर से कक्षा 9वीं का रिजल्ट संभावित रूप से 20 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कक्षा 9वीं की परीक्षा में इस साल 4 लाख से अधिक बच्चे उपस्थित हुए थे। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से आयोजित की गई थी।
कक्षा 9वीं का रिजल्ट OMR शीट और इंटरनल असेसमेंट मार्क्स का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। A+ से D तक का पांच-पॉइंट ग्रेडिंग स्केल इस्तेमाल किया जाएगा और स्टूडेंट्स को पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम ‘C’ ग्रेड लाना होगा।
JAC 9th Result 2026 LIVE: इन दो वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट
झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर जारी होगा। स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर और रोल कोड का इस्तेमाल करके रिजल्ट चेक कर पाएंगे।
JAC 9th Result 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थी परीक्षा?
इस साल झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं की परीक्षा 06 और 07 मार्च को आयोजित हुई थी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से आयोजित की गई थी।
JAC 9th Result 2026 LIVE: 4 लाख से अधिक बच्चों ने इस साल दी है परीक्षा
इस साल झारखंड बोर्ड कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा में 4 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हुए हैं इन सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।
JAC 9th Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद कहां कर सकते हैं चेक?
झारखंड बोर्ड कक्षा नौवीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
JAC 9th Result 2026 LIVE: जल्द जारी होगा झारखंड बोर्ड 9वीं का रिजल्ट
झारखंड बोर्ड क्लास 9वीं का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। JAC की ओर से रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है।