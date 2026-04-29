Jharkhand Board 12th Result Date 2026 LIVE Updates: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) रिजल्ट 2026 की घोषणा जल्द ही की जाएगी। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लाखों छात्रों को बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतजार है। JAC ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया था। उसी के बाद से 12वीं के रिजल्ट का इंतजार और अधिक किया जा रहा है। जैक ने 10वीं का रिजल्ट जारी किए जाने से पहले इस बाक डेट को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि 12वीं का रिजल्ट भी बिना किसी तारीख की अधिसूचना के जारी किया जाएगा।

इस साल झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 3 लाख से अधिक स्टूडेंट रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com और jacexamportal.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए अपने रोल नंबर और रोल कोड का इस्तेमाल करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा जैक 12वीं रिजल्ट 2026 DigiLocker पर भी जारी किया जाएगा।

इस साल झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में कुल 95.27 फीसदी बच्चे पास हुए जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 4 फीसदी अधिक है।

JAC 12th Result 2026: How to Check?

स्टेप 1. स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर विजिट करें।

स्टेप 2. होमपेज पर Results of Examination – 2026 सेक्शन में “Results of Class XII Annual Examination” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर, रोल कोड और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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