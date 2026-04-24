JAC Jharkhand Board Class 12th Result Date 2026 LIVE: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित करने जा रहा है, जिसके लिए बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि कभी भी की जा सकती है। रिजल्ट जारी होने के बाद तीनों स्ट्रीम (आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस) स्ट्रीम के छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर अपने रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

JAC 12th Result 2026 कहां चेक करें

छात्र अपना रिजल्ट कई प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे।

आधिकारिक वेबसाइट: jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in

डिजिटल प्लेटफॉर्म- DigiLocker और UMANG App

JAC Class 12 Exams 2026: परीक्षा का पूरा विवरण

इस वर्ष JAC 12वीं बोर्ड परीक्षा में सभी स्ट्रीम्स को मिलाकर 3.75 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनके लिए परीक्षाएं 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और फिलहाल रिजल्ट डेटा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आंतरिक जांच पूरी होते ही आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

रिजल्ट के बाद क्या होगा

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों की डिजिटल मार्कशीट ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। यह मार्कशीट प्रोविजनल होगी। ओरिजिनल मार्कशीट और अन्य दस्तावेज बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

JAC Class 12 Result 2026: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं परीक्षा के लिए न्यूनतम पासिंग मानदंड तय किए हैं, जिसके अनुसार, प्रत्येक छात्र को कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। 70 अंकों वाले विषय में कम से कम 23 अंक और 100 अंकों वाले विषय में कम से कम 33 अंक अनिवार्य हैं। इन मानकों को पूरा करने पर ही छात्र को सफल घोषित किया जाएगा।

Live Updates