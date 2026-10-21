ISRO Vacancy 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा ने टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पदों पर कुल 97 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस भर्ती में टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, नर्स, ड्राइवर, फायरमैन और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) समेत कई पद शामिल हैं।

आवेदन प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है।

ISRO Recruitment 2026: किस पद पर कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती के तहत कुल 97 पद भरे जाएंगे। पदवार रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

पद का नाम वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट 14 साइंटिफिक असिस्टेंट 3 लाइब्रेरी असिस्टेंट ‘A’ 3 नर्स ‘B’ 3 टेक्नीशियन ‘B’ 43 ड्राफ्ट्समैन ‘B’ 1 फायरमैन ‘A’ 2 लाइट व्हीकल ड्राइवर ‘A’ 5 हेवी व्हीकल ड्राइवर ‘A’ 7 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) 16 कुल पद 97

ISRO Vacancy 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को अवसर दिया गया है। पद के अनुसार डिप्लोमा, डिग्री, ITI, नर्सिंग योग्यता या 10वीं पास प्रमाणपत्र की जरूरत हो सकती है।

टेक्निकल असिस्टेंट: संबंधित इंजीनियरिंग विषय में निर्धारित डिप्लोमा।

साइंटिफिक असिस्टेंट: संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जैसे फिजिक्स या अधिसूचना में बताए गए अन्य विषय।

लाइब्रेरी असिस्टेंट: लाइब्रेरी साइंस में निर्धारित योग्यता।

नर्स ‘B’: मान्य नर्सिंग योग्यता और नोटिफिकेशन में निर्धारित अन्य शर्तें।

टेक्नीशियन ‘B’: संबंधित ट्रेड में ITI या निर्धारित तकनीकी योग्यता।

ड्राफ्ट्समैन ‘B’: संबंधित ट्रेड में निर्धारित तकनीकी योग्यता।

फायरमैन और ड्राइवर: पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मानक या वैध ड्राइविंग लाइसेंस जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं।

MTS: आम तौर पर मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास या समकक्ष योग्यता निर्धारित है।

ISRO Recruitment 2026: आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख नोटिफिकेशन जारी 19 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 19 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2026 आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम समयसीमा 9 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे

ISRO भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. ISRO की आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in या भर्ती पोर्टल apps.shar.gov.in/Recruitment पर जाएं।

स्टेप 2. SDSC SHAR Recruitment 2026 या विज्ञापन संख्या SDSC SHAR/RMT/03/2026 का लिंक खोलें।

स्टेप 3. जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसे चुनें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज और अन्य विवरण निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपलोड करें।

स्टेप 6. लागू आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदन की कॉपी सुरक्षित रखें।

ISRO में चयन कैसे होगा?

चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। इसमें लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्किल टेस्ट, शारीरिक मानक या दक्षता परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण शामिल हो सकते हैं। सभी पदों के लिए एक ही चयन प्रक्रिया लागू मानना सही नहीं होगा।