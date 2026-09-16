ISRO Recruitment 2026: इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (IPRC), महेंद्रगिरि ने टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन ‘बी’, कुक ‘ए’ और फायरमैन ‘ए’ के कुल 22 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए उपयोगी है जिनके पास पद के अनुसार डिप्लोमा, ITI या 10वीं पास जैसी योग्यता है लेकिन अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें अलग हैं।

ISRO Recruitment 2026: कितने पदों पर भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 22 रिक्तियां भरी जाएंगी। भर्ती IPRC, महेंद्रगिरि के लिए है और इसमें तकनीकी के साथ सपोर्ट स्टाफ से जुड़े पद भी शामिल हैं।

पद का नाम पदों की संख्या तकनीकी सहायक 5 तकनीशियन ‘बी’ 13 कुक ‘ए’ 1 फायरमैन ‘ए’ 3 कुल 22

पदवार रिक्तियों, आरक्षण और संबंधित ट्रेड की विस्तृत जानकारी उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में देखनी चाहिए।

ISRO IPRC Recruitment 2026: आवेदन की जरूरी तारीखें

इसरो आईपीआरसी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करने के लिए 5 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है। भर्ती का विज्ञापन IPRC/RMT/2026/01 के तहत जारी किया गया है।

विवरण तारीख आवेदन शुरू 15 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 भर्ती संस्था इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स स्थान महेंद्रगिरि कुल रिक्तियां 22 आवेदन माध्यम ऑनलाइन

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में सभी पदों के लिए एक जैसी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं, ITI या संबंधित डिप्लोमा के आधार पर पद के अनुसार निर्धारित की गई है। इसलिए अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपने पद की शैक्षणिक योग्यता और ट्रेड संबंधी शर्तों की जांच करनी चाहिए।

टेक्निकल असिस्टेंट

टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए संबंधित इंजीनियरिंग/तकनीकी क्षेत्र में निर्धारित डिप्लोमा योग्यता जरूरी है। संबंधित ट्रेड और अन्य शर्तें आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार लागू होंगी।

टेक्निशियल ‘बी’

टेक्नीशियन पदों के लिए संबंधित ट्रेड में ITI जैसी तकनीकी योग्यता निर्धारित की गई है।

कुक ‘ए’

कुक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ संबंधित कार्य का अनुभव/अन्य पात्रता शर्तें लागू हो सकती हैं।

फायरमैन ‘ए’

फायरमैन पद के लिए शारीरिक मानकों और संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। इस पद की चयन प्रक्रिया में अन्य पदों से अलग शारीरिक दक्षता/योग्यता संबंधी चरण भी हो सकते हैं।

ISRO Recruitment 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

भर्ती विवरण के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए वेतन स्तर अलग हैं। पद के आधार पर पे लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 7 लागू हैं। वेतनमान पद के अनुसार लगभग 19,900 से 1,42,400 रुपये तक है। इसका मतलब है कि टेक्निकल असिस्टेंट जैसे उच्च वेतन स्तर वाले पद और टेक्नीशियन/अन्य पदों का वेतन अलग-अलग होगा।

ISRO IPRC Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन संबंधित पद की जरूरत के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से किया जाएगा। भर्ती में लिखित परीक्षा के अलावा कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या अन्य क्वालिफाइंग टेस्ट शामिल हो सकते हैं।

खास तौर पर फायरमैन ‘ए’ पद के लिए चयन प्रक्रिया में शारीरिक क्षमता से जुड़े मानकों को पूरा करना महत्वपूर्ण होगा। उम्मीदवारों को अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए चरणों और शर्तों को ही आधार मानना चाहिए।

ISRO Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार ISRO की आधिकारिक वेबसाइट के करियर/रिक्रूटमेंट सेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ISRO की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन प्रकाशित किए जाते हैं।

स्टेप 1. ISRO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Careers/Recruitment सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. IPRC Recruitment 2026 का संबंधित नोटिफिकेशन देखें।

स्टेप 4. ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. रजिस्ट्रेशन पूरा करके लॉगिन करें।

स्टेप 6. व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें।

स्टेप 7. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 8. आवेदन शुल्क, यदि लागू हो, जमा करें।

स्टेप 9. फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 10. आवेदन की कॉपी और भुगतान रसीद भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

इसरो की इस भर्ती में केवल 22 पद हैं, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने पद की पात्रता अच्छी तरह जांचनी चाहिए। खासकर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन पदों के लिए संबंधित डिप्लोमा/ITI ट्रेड, जबकि फायरमैन पद के लिए निर्धारित शारीरिक मानकों की जानकारी नोटिफिकेशन से मिलाना जरूरी है।