CISCE ISC 12th Result 2026 LIVE Updates: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) आज आईसीएसई आईएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 जारी कर रहा है। रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इसके अलावा DigiLocker पर भी परिणाम उपलब्ध रहेंगे। आईएससीई आईएससी 12वीं रिजल्ट चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और आईएससी 12वीं रिजल्ट डाउनलोड लिंक यहां मिलेंगे।

CISCE ICSE ISC Result 2026 LIVE Updates Link

इस वर्ष आईसीएसई आईसएसई कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक चली थीं। छात्रों के अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर का विकल्प भी दिया गया है।

CISCE ICSE 10th Result 2026 LIVE Updates Link

पिछले वर्ष 2025 में CISCE ने 30 अप्रैल को 12वीं के परिणाम घोषित किए थे। उस समय ISC का पास प्रतिशत 99.02% दर्ज किया गया था।

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेक (Recheck) के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही CISCE की ओर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा भी दी जाएगी। परिषद ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी है। अब छात्र अधिकतम दो विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं।

ICSE ISC 12th Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर मौजूद ISC Class 12 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपनी यूनिक ID, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 4: ‘Show Result’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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