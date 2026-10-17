चार साल की उम्र में अर्जुन प्रजापति ने आईक्यू टेस्ट में 141 का स्कोर हासिल किया। इस टेस्ट में उनका प्रदर्शन 99.7वें परसेंटाइल पर रहा, यानी उन्होंने अपनी उम्र के लगभग 99.7 प्रतिशत बच्चों से बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय मूल के अर्जुन ने महज 18 महीने की उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे उनकी रुचि मानव शरीर, गणित, अंतरिक्ष और प्राचीन सभ्यताओं जैसे विषयों में बढ़ने लगी। अपनी इस असाधारण प्रतिभा के दम पर उन्होंने दुनिया की दो जानी-मानी हाई-आईक्यू संस्थाओं, मेंसा और इंटरटेल की सदस्यता के लिए जरूरी योग्यता भी हासिल कर ली।

वडोदरा के एक गुजराती परिवार में जन्मे और कनाडा में बस चुके अर्जुन के माता-पिता का कहना है कि उसने अब तक 3,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली हैं। उसकी दिलचस्पी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित से लेकर माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी तक के विषयों में है।

जहां उसकी उम्र के कई बच्चे हैरी पॉटर और शर्लक होम्स जैसे काल्पनिक किरदारों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, वहीं अर्जुन को नॉन-फिक्शन किताबें और विज्ञान पर आधारित व्याख्याएं पढ़ना ज्यादा पसंद है। जब अर्जुन लगभग चार साल का था, तब उसका ‘स्टैनफोर्ड-बिनेट इंटेलिजेंस स्केल्स, फिफ्थ एडिशन’ का इस्तेमाल करके एक संज्ञानात्मक मूल्यांकन किया गया।

उसके परिवार की ओर से साझा किए गए असेसमेंट के नतीजों के अनुसार, उसका फुल-स्केल आईक्यू (FSIQ) 141 रहा, जो उसे 99.7वें परसेंटाइल पर रखता है। उसका नॉन-वर्बल आईक्यू 149 (99.99वां परसेंटाइल) था, जबकि उसका फ्लुइड रीजनिंग स्कोर 144 (99.8वां परसेंटाइल) और वर्किंग मेमोरी स्कोर 146 (99.9वां परसेंटाइल) रहा।

अर्जुन मेंसा की सदस्यता के लिए योग्य

मूल्यांकन के बाद अर्जुन मेंसा की सदस्यता के लिए योग्य हो गया। इसमें शामिल होने के लिए आमतौर पर किसी मान्यता प्राप्त इंटेलिजेंस टेस्ट में आबादी के शीर्ष 2 प्रतिशत लोगों में आना जरूरी होता है। इसके अलावा, वह इंटरटेल में भी शामिल हुआ, जिसके लिए आमतौर पर शीर्ष 1 प्रतिशत में आना आवश्यक होता है।

अर्जुन की मां, महिथा प्रजापति ने बताया कि सीखने में उसकी रुचि बहुत कम उम्र से ही दिखने लगी थी। उसने किताबों से पढ़ना तब शुरू किया, जब वह चित्रों और उनसे जुड़े शुरुआती अक्षरों वाली किताबें देखता था। उसका उत्साह देखकर, मां ने उसे फोनेटिक्स और नंबर सीखने में मदद की और साथ ही धैर्यपूर्वक उसके सभी सवालों के जवाब भी दिए।

उसके माता-पिता उसे अक्सर पास की लाइब्रेरी ले जाते थे, जहां वह एक बार जाने पर औसतन 9 से 10 किताबें पढ़ लेता था। वह मेजों पर दूसरे पाठकों द्वारा छोड़ी गई किताबें भी उठा लेता था और उन्हें पढ़ने लगता था।

उसके सवाल हमारे लिए भी सीखने का एक मौका बन जाते हैं- माता-पिता

उसके माता-पिता ने बताया, “हमने हमेशा कोशिश की है कि अर्जुन के किसी भी सवाल को नजर अंदाज न करें, चाहे वे कितने भी अजीब या जटिल क्यों न हों। यहां तक कि जब हमें जवाब नहीं पता होता, तो हम सिर्फ ‘मुझे नहीं पता’ कहने के बजाय कहते हैं, ‘यह बहुत बढ़िया सवाल है! मुझे अभी इसका जवाब नहीं पता, लेकिन चलो साथ मिलकर पता लगाते हैं।’ कभी-कभी, उसके सवाल हमारे लिए भी सीखने का एक मौका बन जाते हैं।”

आज के समय में जब डिजिटल डिवाइस और ऑनलाइन वीडियो कई बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, तब भी अर्जुन के लिए ज्ञान का मुख्य स्रोत किताबें ही हैं। जब उसे कुछ नया सीखना होता है, तो गूगल, यूट्यूब या बच्चों के वीडियो चैनल उसकी पहली पसंद नहीं होते।

अर्जुन शायद ही कभी किताबों से दूर रहता है

चाहे नाश्ते का समय हो, सोने से पहले का वक्त हो, स्कूल की छुट्टियां हों या कार में सफर करना हो। अर्जुन शायद ही कभी किताबों से दूर रहता है। वह तो अपने तकिए के नीचे किताब रखकर सोता है और सुबह उठते ही सबसे पहले किताब ही देखता है।

उसकी मां का मानना ​​है कि उसका स्क्रीन टाइम कम होने के पीछे वे आदतें हैं, जिन्हें परिवार ने घर पर सोच-समझकर विकसित किया है। उन्होंने बताया, “वीकेंड पर, मैं उसे फालतू कंटेंट देखने के लिए स्क्रीन देने के बजाय, उसे बोर होने देना ज्यादा पसंद करूंगी।” उन्होंने समझाया कि बोरियत बच्चों को अपनी रुचियों को तलाशने और नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है।

उन्होंने बताया कि किताबों के प्रति अर्जुन की यह पसंद छोटी-छोटी लेकिन लगातार अपनाई गई आदतों से बनी है। उसने अपनी मां को हमेशा टैबलेट के बजाय असली (फिजिकल) किताबें पढ़ते देखा। जब भी वह किसी नए शब्द के बारे में पूछता, तो उसकी मां डिक्शनरी निकालतीं और उसके साथ मिलकर उस शब्द का अर्थ ढूंढ़तीं।

किताबें पढ़ने की आदत की वजह से अर्जुन को जेनेटिक्स और मानव जीव विज्ञान जैसी चीजों की समझ हो गई है। उसने अपने माता-पिता को बताया कि इंसानों में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। उसने अपने पिता से कहा, “पापा, आपके पास XY क्रोमोसोम हैं और मम्मी के पास XX हैं।” अर्जुन अब 28 अक्टूबर को कनाडाई विधानसभा के एक सत्र में शामिल होने के लिए उत्सुक है, जहां उसे उसकी क्षमताओं और जिज्ञासा के सम्मान में आमंत्रित किया गया है।

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