IPS लक्ष्य पांडेय ने हाथ से नोट्स लिखकर ट्विटर पर किए शेयर, बताया कैसे करनी है तैयारी

Lakshay Pandey ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2018 को क्रैक किया है। लक्ष्य पांडेय की ऑल इंडिया रैंक 316 है। वह वर्तमान में दिल्ली में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभवों और सीखने के आधार पर, पांडे ने यूपीएससी उम्मीदवारों की आकांक्षा के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी परीक्षा की स्ट्रेटेजी साझा की। उनका मानना ​​है कि “सेल्फ-स्टडीज किसी भी कोचिंग से बेहतर है”। अपने ट्वीट में, उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सीएसई के उम्मीदवारों की मदद करने के लिए सुझाए गए अध्ययन सामग्री और “की टिप्स” की एक लिस्ट साझा की है।

अपने हाथ से नोट्स लिखकर अपलोड की गई फोटो में, उन्होंने लिखा है: “यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कैसे शुरू करें?” उन्होंने स्टेप बाई स्टेप तरीके बताए हैं, जो किसी भी इच्छुक को आसानी से समझने और उसका पालन करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, ‘पुस्तकों की खरीद’, जिसमें एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय और विश्व भूगोल, गोह चेंग लेओंग की भौतिक और मानव भूगोल, लक्ष्मणथान की पॉलिटी, राजीव अहीर की आधुनिक इतिहास – स्पेक्ट्रम, पर्यावरण के लिए शंकर आईएएस के नोट्स, श्री राम आईएएस के इकॉनोमिक्स के नोट्स,

साइंस एंड टेक्नोलॉजी- एनसीईआरटी अम्बलिका स्मिति शामिल हैं। इनके अलावा, उन्होंने हर विषय पर, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, वर्तमान मामलों का बार-बार उल्लेख किया है।

दूसरा स्टेप जो उन्होंने सुझाया है, वह हर दिन पूरी तरह से टाइम टेबल का पालन करना है, जिसमें अखबार पढ़ना 1 घंटे से अधिक नहीं, 4 से 5 घंटे का अध्ययन, शारीरिक गतिविधियों के साथ 7 से 8 घंटे की नींद, परिवार और दोस्तों के लिए समय शामिल है।

अंत में, उन्होंने “Polity” विषय के साथ शुरुआत करने का सुझाव दिया है, जिसे पहले 15 दिनों और अगले तीन महीनों तक पढ़ने की जरूरत है, खासकर इसके “आर्थिक” पार्ट पर जोर देना है। इसके बाद आधुनिक इतिहास और भूगोल और फिर पर्यावरण और विज्ञान की पढ़ाई करनी है। लक्ष्य के मुताबिक, नियमित रूप से संशोधन करना आवश्यक है, साथ ही कई टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज को हल करना चाहिए।

Simple strategy on How to start preparation for UPSC civil services exam .

Note – Self study is better than any coaching.

Key Tip – minimum books and maximum revision . Solving and revising the tests .

(This is based on personal experience and selected candidate’s reviews) pic.twitter.com/lakBdZgGW8

