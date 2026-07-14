IPhO 2026 India Gold Medals: भारत ने 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय टीम के सभी पांच छात्रों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंचा दिया। भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष रैंक हासिल की। इस वर्ष प्रतियोगिता में 87 देशों के 381 छात्रों ने हिस्सा लिया।

हॉमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के अनुसार, यह इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत की 27वीं भागीदारी थी। खास बात यह है कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय टीम का हर प्रतिभागी इस प्रतियोगिता से गोल्ड या सिल्वर मेडल लेकर लौटा है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी बधाई

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय टीम को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पांचों भारतीय छात्रों द्वारा गोल्ड मेडल जीतकर भारत को संयुक्त रूप से पदक तालिका में शीर्ष स्थान दिलाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारत का STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा पर लगातार बढ़ता फोकस युवाओं को वैश्विक वैज्ञानिक मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की यह सफलता राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के उस दृष्टिकोण को मजबूत करती है, जो वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। शिक्षा मंत्री ने सभी विजेता छात्रों को देश का गौरव बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

Congratulations to our brilliant young physicists for bringing home five gold medals at the 56th International Physics Olympiad and placing India jointly at the top of the medals table. 🇮🇳



🥇 Kanishk Jain – Pune, Maharashtra

🥇 Riddhesh Anant Bendale – Indore, Madhya Pradesh

🥇… pic.twitter.com/3aMA7WXwji — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 13, 2026

इन पांच छात्रों ने जीते गोल्ड मेडल

छात्र शहर राज्य कनिष्क जैन पुणे महाराष्ट्र ऋद्धेश अनंत बेंदाले इंदौर मध्य प्रदेश ऋषित गर्ग द्वारका नई दिल्ली श्रेष्ठ सुरैया मुंबई महाराष्ट्र स्वरित जोशी अहमदाबाद गुजरात

HBCSE में मिला विशेष प्रशिक्षण

भारतीय टीम को इंटरनेशनल प्रतियोगिता से पहले HBCSE के फिजिक्स ओलंपियाड सेल द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसमें ओरिएंटेशन और प्री-डिपार्चर कैंप आयोजित किए गए, जहां अनुभवी मेंटर्स और फैकल्टी ने छात्रों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक भौतिकी की तैयारी कराई।

भारतीय दल का नेतृत्व HBCSE-TIFR के प्रोफेसर अन्वेष मजूमदार और मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज की डॉ. लीना जोशी ने किया। वहीं वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के रूप में IISER कोलकाता के प्रोफेसर आनंद दासगुप्ता और गोगटे-जोगलेकर कॉलेज की निशा केलकर टीम के साथ रहीं।

क्या है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड?

इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड (IPhO) दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान प्रतियोगिताओं में से एक है। इसमें विभिन्न देशों के स्कूल स्तर के मेधावी छात्र सैद्धांतिक (Theoretical) और प्रायोगिक (Experimental) भौतिकी की कठिन परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। भारत का इस वर्ष का प्रदर्शन देश की विज्ञान शिक्षा और ओलंपियाड प्रशिक्षण प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है