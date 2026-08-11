International Linguistics Olympiad 2026: भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक गोल्ड और तीन ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। श्रीलक्ष्मी वेंकटरमन ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया, जबकिआरव अनिल राव, निशांत शंकर लक्ष्मणन और अद्वय मिश्रा ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा सोहम अमित पेडनेकर को ऑनरेबल मेंशन मिला। इस उपलब्धि के साथ भारतीय छात्रों ने दिखाया कि भाषाविज्ञान के साथ-साथ तार्किक सोच और समस्या-समाधान के क्षेत्र में भी वे वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।

Shrilakshmi Venkatraman ने जीता गोल्ड

भारत के लिए इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी उपलब्धि Shrilakshmi Venkatraman ने हासिल की। उन्होंने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं Aarav Anil Rao, Nishanth Shankar Lakshmanan और Advay Misra ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय टीम के प्रदर्शन को और मजबूत किया। Soham Amit Pednekar को भी उनके प्रदर्शन के लिए Honourable Mention प्रदान किया गया।

क्या है International Linguistics Olympiad?

इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड दुनिया की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में से एक है। इसमें प्रतिभागियों को अलग-अलग भाषाओं से जुड़े ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिनका समाधान भाषा को पहले से जाने बिना तर्क, पैटर्न पहचानने की क्षमता और समस्या-समाधान कौशल के आधार पर करना होता है।

प्रतियोगिता में छात्रों को अपरिचित भाषाओं के शब्दों और भाषाई संरचनाओं का विश्लेषण करके नियमों को समझना होता है। इसलिए इसमें किसी भाषा को रटने के बजाय तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को महत्व दिया जाता है। आईआईआईटी हैदराबाद के अनुसार, लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड में भाषाई तथ्यों के पूर्व ज्ञान की तुलना में समस्या हल करने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है।

भारत की टीम का चयन कैसे होता है?

भारतीय छात्रों का चयन पाणिनी लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड (PLO) के जरिए किया जाता है। इसके बाद चयनित छात्रों को प्रशिक्षण और तैयारी के चरण से गुजरना पड़ता है। IIIT Hyderabad लंबे समय से भारतीय टीम के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

इस प्रतियोगिता के लिए छात्रों को भाषाविज्ञान के साथ-साथ पैटर्न पहचानने, डेटा का विश्लेषण करने और कठिन समस्याओं को तार्किक तरीके से हल करने का अभ्यास कराया जाता है।

भारत का बढ़ता रिकॉर्ड

इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड में भारत की भागीदारी वर्ष 2009 से है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 2026 से पहले भारत ने इस प्रतियोगिता में 33 व्यक्तिगत मेडल जीते थे। 2026 के एक गोल्ड और तीन ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत के पदकों की संख्या और बढ़ गई है।

2025 में भी भारत के Vaageesan Surendran ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि Advay Misra ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 2026 में भारतीय छात्रों के शानदार प्रदर्शन ने लगातार दूसरे वर्ष देश की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

2026 में कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया?

इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 के आधिकारिक परिणामों के अनुसार प्रतियोगिता में 255 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जूरी ने कुल 84 मेडल प्रदान किए, जिनमें 14 गोल्ड, 30 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके अलावा 44 ऑनरेबल मेंशन भी दिए गए। भारत की एक गोल्ड, तीन ब्रॉन्ज और एक ऑनरेबल मेंशन की उपलब्धि इसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हासिल हुई है।

AI और भाषा तकनीक के लिए भी महत्वपूर्ण

लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड सिर्फ भाषाओं को समझने तक सीमित नहीं है। इसमें विकसित होने वाली तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता Computational Linguistics, Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence और भाषा तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकती है।

अपरिचित भाषाई डेटा से पैटर्न पहचानने और नियम निकालने की क्षमता आज के AI और भाषा-आधारित तकनीकों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

छात्रों के लिए क्या है संदेश?

इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों की उपलब्धि यह दिखाती है कि ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में केवल गणित और विज्ञान ही नहीं, बल्कि भाषाविज्ञान जैसे अपेक्षाकृत कम चर्चित क्षेत्रों में भी भारतीय छात्र वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

भाषाओं, पहेलियों, लॉजिक और समस्या-समाधान में रुचि रखने वाले स्कूली छात्रों के लिए पाणिनी लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड जैसे मंच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं।