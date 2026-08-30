नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET-PG 2026 की परीक्षा के दौरान जयपुर के सेंटर पर बिजली की दिक्कत की वजह से iON डिजिटल जोन सीतापुरा में होने वाली परीक्षा फिर से होगी। इस सेंटर पर जिन कैंडिडेट की परीक्षा आज थी, उनकी परीक्षा अब 5 सितंबर, 2026 को दोपहर 3 बजे जयपुर में होगी।

NBEMS ने बताया है कि NEET-PG 2026 परीक्षा देश के तमाम सेंटरों में बनाए गए 1,111 परीक्षा केंद्रों पर हुई, जिसमें 2.63 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया।

NBEMS के मुताबिक, जयपुर के iON डिजिटल जोन सीतापुरा के दो परीक्षा केंद्रों (TC Nos. 41682 & 41683) पर बिजली खराबी के कारण NEET-PG 2026 की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। इस तकनीकी समस्या के कारण इन केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे कैंडिडेट्स अपना पेपर पूरा नहीं कर सके और इसलिए री-एग्जाम का फैसला लिया गया है।

NBEMS ने कहा है कि परीक्षा की जगह और नए एडमिट कार्ड समेत आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी।

NBEMS ने टेक्नोलॉजी पार्टनर और सेंटर पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इस बारे में फैसला लेने के लिए तुरंत मीटिंग बुलाई है।

NEET-PG 2026 was successfully conducted for over 2.63 lakh candidates across 1,111 centres in the country today.



However, at the iON Digital Zone iDZ Sitapura centres (TC Nos. 41682 & 41683), Jaipur, the examination could not be completed due to an internal power failure.



NBEMS… pic.twitter.com/FMC1gIRzzs — Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2026

पूरे देश में परीक्षा रद्द करने की मांग

विष्णु शर्मा नाम के एक कैंडिडेट ने कहा, “मैं यहां परीक्षा देने आया हूं। शुरुआत से ही, परीक्षा ठीक से शुरू होने से पहले ही, सिस्टम बार-बार बंद हो रहा था। यह दो मिनट चलता और फिर क्रैश हो जाता…ऐसा कम से कम 20 बार हुआ…जब वे हमसे इतने पैसे लेते हैं, तो क्या वे देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा के लिए सही सुविधाएं नहीं दे सकते?”

विष्णु शर्मा ने कहा, “हमारी मांग है कि यह सिर्फ हमारे सेंटर की बात नहीं है। परीक्षा सिर्फ हमारे सेंटर पर दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसे रद्द करके पूरे देश में फिर से आयोजित किया जाना चाहिए। इसे पूरे देश में रद्द किया जाना चाहिए।”