interbiharboard.com, BSEB Bihar Board Inter, 12th Result 2026 LIVE Updates: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट आज (23 मार्च 2026) जारी करने जा रहा है। इसकी आधिकारिक जानकारी BSEB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट के जरिए दे दी गई है। बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोपहर 1:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट घोषित करेंगे।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आधिकारिक वेबसाइट्स interbiharboard.com, bsebexam.com और result.biharboardonline.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 को बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा Jansatta.com/education और Education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।
इस साल बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 13,17,846 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। इनमें 6,75,844 लड़कियां और 6,42,002 लड़के शामिल हैं।
बिहार बोर्ड इस साल बीएसईबी इंटर रिजल्ट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए एक साथ जारी किया जाएगा। परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक
स्टेप 1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर BSEB Inter Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।
इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद अब बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को भी जल्द जारी कर देगा। संभावना है कि मैट्रिक का रिजल्ट 25 मार्च को जारी किया जा सकता है। इस साल बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 17 से 25 फरवरी, 2026 तक और प्रैक्टिकल एग्जाम 20 से 22 जनवरी, 2026 तक आयोजित हुए थे।
अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।
Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एकसाथ होगा जारी
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा। तीनों स्ट्रीम—Arts, Science और Commerce का परिणाम एक साथ घोषित किया जाएगा। छात्र अपने-अपने विषय के अनुसार रिजल्ट देख सकेंगे।
Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: अपनी प्रोविजनल मार्कशीट में चेक करें यह डिटेल
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन जो मार्कशीट प्राप्त करेंगे वह प्रोविजनल मार्कशीट होगी। स्टूडेंट्स उसमें अपनी पर्सनल डिटेल को ध्यान से चेक करें। उस मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषय और अंक सही हैं या नहीं, इसकी पुष्टि जरूर करें। यदि कोई गलती हो तो तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।
BSEB 12th Result 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा?
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 1:30 बजे जारी होगा। इस साल 12वीं इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई थी। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम को मिलाकर 12 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने इंटर बोर्ड एग्जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
Bihar Board 12th Result 2026 Live: जिसके मार्क्स कम होंगे वह आगे क्या करे ?
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करने के बाद री-इवैल्यूएशन या स्क्रूटनी की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करेगा। इस प्रक्रिया का वह स्टूडेंट हिस्सा बन सकते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें एग्जाम में जो नंबर मिले हैं उनसे वह संतुष्ट नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जितने नंबर मिले हैं, उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, तो आप अपने रिजल्ट के री-इवैल्यूएशन या स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
Bihar Board 12th Result 2026 Live: बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन-कौन होगा शामिल?
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1:30 बजे होगी। बोर्ड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद होंगे। शिक्षा मंत्री ही रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BSEB चेयरमैन आनंद किशोर, अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र भी मौजूद रहेंगे।
bsebexam.com, BSEB Inter Result 2026 LIVE: वेबसाइट स्लो होने पर क्या करें
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र interbiharboard.com, bsebexam.com और result.biharboardonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और थोड़ी देर बार ट्राई करें
interbiharboard.com, BSEB Inter Result 2026 LIVE: रिजल्ट के साथ क्या मिलेगी जानकारी
बीएसईबी इंटर रिजल्ट 2026 के साथ ही टॉपर्स और पास प्रतिशत भी घोषित किया जाएगा।
bsebexam.com, BSEB Inter Result 2026 LIVE: कितने छात्रों ने दी इस साल परीक्षा
बीएसईबी इंटर एग्जाम 2026 में इस साल 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिनका रिजल्ट के लिए इंतजार आज दोपहर खत्म हो जाएगा।
interbiharboard.com, BSEB Inter Result 2026 LIVE: कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
बीएसईबी इंटर रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र अपने अपने रोल नंबर की मदद से स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।
BSEB Inter Result 2026 LIVE: आज जारी होगा बीएसईबी इंटर रिजल्ट 2026
Bihar School Examination Board आज 23 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे इंटर (12वीं) का रिजल्ट जारी करेगा। चेयरमैन Anand Kishore प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम घोषित करेंगे। लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है। रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट्स पर लिंक एक्टिव हो जाएगा।