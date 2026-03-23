interbiharboard.com, BSEB Bihar Board Inter, 12th Result 2026 LIVE Updates: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट आज (23 मार्च 2026) जारी करने जा रहा है। इसकी आधिकारिक जानकारी BSEB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट के जरिए दे दी गई है। बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोपहर 1:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट घोषित करेंगे।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आधिकारिक वेबसाइट्स interbiharboard.com, bsebexam.com और result.biharboardonline.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 को बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा Jansatta.com/education और Education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।

इस साल बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 13,17,846 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। इनमें 6,75,844 लड़कियां और 6,42,002 लड़के शामिल हैं।

बिहार बोर्ड इस साल बीएसईबी इंटर रिजल्ट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए एक साथ जारी किया जाएगा। परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर BSEB Inter Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद अब बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को भी जल्द जारी कर देगा। संभावना है कि मैट्रिक का रिजल्ट 25 मार्च को जारी किया जा सकता है। इस साल बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 17 से 25 फरवरी, 2026 तक और प्रैक्टिकल एग्जाम 20 से 22 जनवरी, 2026 तक आयोजित हुए थे।

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

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