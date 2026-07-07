Indian Navy Agniveer MR, SSR INET Result 2026: भारतीय नौसेना जल्द ही अग्निवीर एमआर (Matric Recruit) और अग्निवीर एसएसआर (Senior Secondary Recruit) स्टेज-1 INET परीक्षा 01/2027 और 02/2027 बैच का रिजल्ट जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन भर्ती कार्यक्रम के अनुसार परिणाम जुलाई 2026 के मध्य तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।

कब हुई थी परीक्षा?

भारतीय नौसेना ने अग्निवीर SSR Stage 1 INET परीक्षा 13 मई 2026 को आयोजित की थी। वहीं Agniveer MR Stage 1 परीक्षा 14 और 15 मई 2026 को आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य मई और जून में पूरा होना था, लेकिन प्रक्रिया में कुछ समय लगने के कारण रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। रक्षा भर्ती पोर्टलों के अनुसार परिणाम जल्द घोषित किए जाने की संभावना है।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

स्टेज 1 परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को स्टेज II के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे चरण में उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT), लिखित परीक्षा/असेसमेंट और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

संभावित भर्ती कार्यक्रम के अनुसार स्टेज II के कॉल लेटर सितंबर 2026 में जारी किए जा सकते हैं। वहीं स्टेज II की परीक्षाएं और मेडिकल अक्टूबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है। चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग दिसंबर 2026 में आईएनएस चिल्का से शुरू हो सकती है।

Indian Navy Agniveer Result 2026 ऐसे चेक करें

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in या agniveernavy.cdac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Agniveer MR या Agniveer SSR INET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

पिछले 02/2026 भर्ती चक्र में Stage III के लिए अंतिम जॉइनिंग निर्देश और कॉल-अप लेटर 22 जून 2026 को जारी किए गए थे। इसी आधार पर माना जा रहा है कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया भी तय समय के अनुसार आगे बढ़ेगी।