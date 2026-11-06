Indian Bank Apprentice Recruitment 2026: इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाकर 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

Indian Bank Apprentice Recruitment 2026: जरूरी जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था इंडियन बैंक पद अप्रेंटिस कुल पद 1,500 वित्त वर्ष 2026-27 आवेदन शुरू 5 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 ट्रेनिंग अवधि 12 महीने शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन आयु सीमा 20 से 28 वर्ष आवेदन माध्यम ऑनलाइन चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा और स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in

किस राज्य में कितने अप्रेंटिस पद?

इंडियन बैंक की यह भर्ती देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही है, जिसमें राज्यवार पदों की संख्या इस प्रकार है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पद उत्तर प्रदेश 285 तमिलनाडु 270 पश्चिम बंगाल 145 आंध्र प्रदेश 85 बिहार 80 महाराष्ट्र 70 मध्य प्रदेश 65 झारखंड 60 तेलंगाना 45 केरल 44 ओडिशा 42 राजस्थान 40 कर्नाटक 35 गुजरात 35 हरियाणा 32 दिल्ली 32 असम 30 उत्तराखंड 20 छत्तीसगढ़ 10 पुडुचेरी 9 हिमाचल प्रदेश 6 जम्मू-कश्मीर 3 चंडीगढ़ 2 गोवा 2 मणिपुर 2 नागालैंड 2 अरुणाचल प्रदेश 1 मेघालय 1 त्रिपुरा 1 कुल 1500

कौन कर सकता है आवेदन?

अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार की ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2022 से 1 नवंबर 2026 के बीच पूरी हुई होनी चाहिए और अंतिम परिणाम 1 नवंबर 2026 तक घोषित हो जाना चाहिए।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

उम्मीदवार की उम्र 1 नवंबर 2026 को कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

चयनित अप्रेंटिस को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार यह राशि पोस्टिंग लोकेशन के आधार पर ₹12,300 से ₹15,000 प्रति माह तक हो सकती है। अप्रेंटिसशिप की अवधि 12 महीने होगी।

Indian Bank Apprentice Selection Process: क्या है चयन प्रक्रिया ?

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद संबंधित स्थानीय भाषा में दक्षता की जांच के लिए Local Language Proficiency Test (LLPT) होगा।

ऑनलाइन परीक्षा में कुल 100 सवाल होंगे और परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, अंग्रेजी भाषा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित सामान्य जागरूकता से सवाल पूछे जाएंगे।

आवेदन शुल्क कितना है?

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 800 + GST एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी 175 + GST

ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

Indian Bank Apprentice Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल पूरा करना होगा। उम्मीदवार आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1. इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर मौजूद Careers/Recruitment सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Apprentice Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. NATS 2.0 पर अपना रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल पूरा करें।

स्टेप 5. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 6. फोटो, सिग्नेचर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म सबमिट करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।

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